Pelé, Neymar e Lionel Messi homenageiam Ronaldinho Gaúcho

São Paulo - A volta à tona da aposentadoria de Ronaldinho Gaúcho, com a confirmação por meio de seu irmão, Assis, de que a carreira está encerrada, desencadeou uma série de homenagens a ele, feitas por estrelas do futebol. Pelé, Neymar e Messi foram alguns dos que se manifestaram.

O Rei do Futebol foi um dos que recorreram às redes sociais para "abraçar" o meia-atacante. "Ronaldinho, você trouxe um sorriso no rosto de todos. Desejo que você consiga driblar todos os desafios da vida, assim como fez nos gramados", escreveu Pelé.

Atual camisa 10 da seleção brasileira, Neymar reverenciou o antecessor. "Você deixou um legado que dificilmente será batido no futebol-arte. Obrigado por tudo que fez pelos amantes do futebol", agradeceu, dizendo-se honrado por ter feito parte da história de Ronaldinho Gaúcho.

Eles se enfrentaram algumas vezes quando Neymar estava no Santos, entre elas em um memorável jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro de 2011, na Vila Belmiro, quando ambos fizeram gols antológicos na vitória carioca por 5 a 4. "Ele (Ronaldinho Gaúcho) é daqueles que nos fazem desfrutar o futebol", definiu o ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos.

Messi disse que Ronaldinho Gaúcho foi muito importante para sua carreira. "Como sempre disse, aprendi muito ao seu lado. Sempre estarei agradecido por facilitar tudo quando cheguei ao vestiário. Tive a sorte de compartilhar muitas coisas com você e me alegro muitíssimo porque, além de um fenômeno com a bola, você é uma grandiosa pessoa", elogiou.

O Barcelona, clube onde Ronaldinho Gaúcho viveu a melhor fase de sua carreira, também homenageou o ídolo. "O sorriso do futebol, a magia do Camp Nou... Obrigado por tudo", postou o clube no Twitter.

O Atlético Mineiro, clube que Ronaldinho Gaúcho é lembrado com mais carinho no Brasil, convidou o craque para um jogo de despedida com a camisa, além de dizer que o futebol fica mais triste com a aposentadoria. Em dezembro de 2017, depois de falar sobre a sua aposentadoria, o meia já havia demonstrado intenção de fazer a despedida com a camisa do time de Belo Horizonte.

Edição: Lívia Nadjanara

