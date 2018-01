Redução de stress através da meditação: O poder do Mindfulness

Manaus - Excesso de trabalho, finanças, compromissos tediosos, relacionamentos amorosos, filhos e falta de tempo para atividades que nos dão prazer. A lista de causas para o stress é ilimitada, mas as consequências podem ser devastadoras para nossa saúde. Essa rotina esgotante nos torna cada vez mais exaustos, com um sentimento de procrastinação e frustração constantes que são considerados o mal do século. Para devolver tranquilidade, equilíbrio e buscar uma rotina mais leve, milhares de pessoas recorrem à meditação. Em Manaus, acontece pela primeira vez um retiro de mindfulness, modalidade de meditação que nos ajuda a reduzir o stress e aumentar a produtividade em nossas atividades.



O mindfulness é uma técnica de meditação de atenção plena, um estado mental no qual se fica consciente de tudo que está acontecendo ao redor. A técnica ganhou adeptos no mundo inteiro e hoje se populariza no Brasil. Inédito em Manaus, o Instituto Humanizar realiza o evento "Retiro do Silêncio com Mindfulness - Desenvolvendo a Atenção Plena e a Autocompaixão", que acontece de 19 a 21 de janeiro em um local em contato com a natureza.

A técnica é muito adotada em exercícios de bem-estar em empresas, assim como ioga e ginástica, pois os adeptos percebem benefícios também para companhias. Um desses benefícios é a possibilidade de aumentar a produtividade. Grosso modo, a ideia é ensinar a ter foco no presente e não nas expectativas para o futuro ou nos traumas do passado. Tudo com a ajuda da respiração.

A trainer em mindfulness e psicóloga Mayara Cansanção vai orientar o retiro e relata que a principal diferença do mindfulness e outras modalidades de meditação é o objetivo. “Trabalhar a atenção plena. Prestar atenção, de propósito, no momento presente”.

Mayara cruzou o oceano na busca pelo conhecimento e trouxe a técnica para Manaus. “Sou psicóloga e sempre busquei algo que fosse além da mente. Encontrei no mindfulness a ligação entre corpo, mente e espírito. Passei uma temporada em Portugal para me especializar em todos os estágios até chegar ao nível trainer”, conta.

Ano novo, alma leve! É o que propõe a psicóloga com a novidade. “A ideia de realizar este retiro em janeiro foi auxiliar pessoas a embarcarem o ano novo de forma mais leve. Promovendo a auto cura, que é uma característica do mindfulness”

O corpo é uma máquina e o stress pode desencadear uma série de enfermidades como estafa física e mental, gastrite nervosa, câncer, ansiedade, bloqueio emocional e dificuldade em relacionamentos.

Mas que é o mindfulness?

Mindfulness foi originado na década de 70 pelo médico norte-americano Zon Kabat-Zin que percebeu que um grupo de pacientes não respondia com melhoras ao tratamento médico. Foi então que o profissional decidiu aplicar o que sabia de yoga e zen budismo, porém, sem levar para o lado religioso. Extraindo os benefícios da meditação e do yoga para o tratamento de pacientes com ansiedade, depressão e stress.

Os resultados surpreenderam e aos poucos foi criado o método de 8 semanas chamado de “Redução de stress baseado na atenção”. O mindfulness reúne corpo, mente e espírito, para que em unidade, haja harmonia.

Para quem é o retiro?

O retiro é indicado para todos que desejam trabalhar o seu desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e a atenção plena.

Conheça os benefícios

Redução de stress, ansiedade, depressão, ajuda no bem-estar mental e físico, relaxamento e, no cérebro, traz concentração e presença mental. A psicóloga informa que quando seus pensamentos estão no passado pode causar melancolia e até depressão. "Uma vida carregando correntes, culpas, tristezas e traumas não superados. O mesmo pode ocorrer com pensamentos em relação ao futuro, como ansiedade, onde as pessoas tem medo do que pode acontecer. Viver no presente é viver sem dor”, completou Mayara.

A proposta é apresentar uma nova maneira de encarar a vida e lidar com o stress do dia-a-dia, possibilitando um controle maior nas reações e escolhas pessoais. Aceitando as condições naturais da vida criamos a habilidade de responder a isso de maneira mais criativa e racional. Para isso precisamos aprender a estar conscientes e atentos às nossas respostas e reações. Isso é o que propõem os treinamentos em mindfulness.

