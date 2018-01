Jacaré dá 1ª vitória ao Brasil no UFC em 2018

Charlotte - Em seu retorno ao octógono, Ronaldo Jacaré venceu o norte-americano Derek Brunson por nocaute no UFC, na madrugada deste domingo (28), no UFC Charlotte, nos Estados Unidos. Com o resultado, o lutador encerrou o jejum de vitórias brasileiras neste ano. O País vinha de nove derrotas consecutivas na competição nestas primeiras semanas de 2018.



Com a boa performance, Jacaré repetiu o resultado obtido sobre Brunson na luta que disputaram em 2012, ainda pelo Strikeforce. O brasileiro, contudo, vinha de derrota por nocaute para Robert Whitakker, atual campeão dos pesos médios (até 84 kg), em sua última luta, ainda em abril do ano passado.

O triunfo deste domingo credencia Jacaré a disputar o cinturão dos pesos médios nos próximos meses. O brasileiro é o atual número 3 do ranking da sua categoria. "Me sinto bem. Quatro meses atrás eu estava no hospital. Minha esposa ia ao hospital me dar banho", lembrou o lutador, ao se referir às duas cirurgias que realizou em 2017.

Para voltar ao octógono com vitória, Jacaré precisou de menos de quatro minutos para superar o adversário. Um forte chute de perna direita na cabeça derrubou Brunson, encerrando o duelo, que até então parecia equilibrado.

Após a luta, o brasileiro evitou falar sobre o futuro. Antes do duelo, ele já havia indicado que não queria projetar a briga pelo cinturão. "Não quero comentar sobre o cinturão, até porque quanto mais eu falo, mais ele corre de mim. Eu quero lutar, vencer e andar para frente", dissera Jacaré, antes do nocaute deste domingo.

Confira os resultados do card principal do UFC Charlotte:

Ronaldo Jacaré derrotou Derek Brunson por nocaute técnico

Andre Fili derrotou Dennis Bermudez por decisão dividida (29-28, 27-30, 29-28)

Gregor Gillespie derrotou Jordan Rinaldi por nocaute técnico

Drew Dober derrotou Frank Camacho por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)

