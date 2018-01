Aberta venda de ingressos para próximos jogos do Nacional

Manaus - Os ingressos para os jogos do Nacional Futebol Clube contra o Rio Negro pelo Campeonato Amazonense e Ponte Petra (SP) pela Copa do Brasil já estão à venda pela internet a partir deste domingo (28).



Leia também: Jacaré da 1ª vitória ao Brasil no UFC em 2018

A partir de terça-feira (30), a venda também acontecerá na sede do Nacional Futebol Clube, na rua São Luiz, 230, bairro Adrianópolis, até às 12h do dia do jogo. Após esse horário, os ingressos serão vendidos somente nas bilheterias da Arena da Amazônia, a partir das 13h.

Os ingressos podem ser encontrados na internet. | Foto: Divulgação/Nacional





Os confrontos

Nacional FC e Rio Negro fazem o centenário clássico RioNal, pela terceira rodada do Campeonato Amazonense. A partida será no dia 03 de fevereiro, às 15h, na Arena da Amazônia.

Contra a Ponte Preta (SP), o Leão da Vila Municipal estreia na Copa do Brasil, no dia 6 de fevereiro, às 17h15, também na Arena da Amazônia.

Vendas na internet

Para o jogo Rio Negro x Nacional FC, o torcedor deve acessar o link https://www.guicheweb.com.br/evento/7548

Para o jogo Nacional FC x Ponte Preta (SP), o torcedor deve acessar o link: https://www.guicheweb.com.br/evento/7549

Valores

Rio Negro x Nacional - R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Nacional x Ponte Preta (SP) - R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia), R$ 100 (VIP Inteira), R$ 50 (VIP Meia)

Leia também: