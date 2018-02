HPS da Zona Norte realiza 165 mil procedimentos de alta complexidade

Manaus - O Centro de Diagnóstico do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) da Zona Norte completa um ano de funcionamento nesta quinta-feira (1º), com a marca de mais de 165 mil diagnósticos de alta complexidade realizados em 12 meses. Nesse moderno parque de imagens, são 13 procedimentos disponíveis de segunda a sexta-feira, das 6h às 22h, para pacientes da capital e interior, que são encaminhados para a unidade via o complexo regulador.

Unidade da Secretaria de Estado da Saúde (Susam), o HPS da Zona Norte é administrado pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (Imed). Pesquisa interna realizada pelo Serviço de Atendimento ao Usuário aponta que 98,2% dos pacientes estão satisfeitos com atendimento que receberam no Centro de Diagnóstico.

Os exames de alta complexidade, aliado ao conhecimento médico, são fundamentais para diagnosticar com precisão o motivo da queixa apresentada pelo paciente, são aliados no tratamento e em intervenções cirúrgicas, por exemplo, aponta o diretor técnico da unidade, Cássius Segato.

Rapidez

Vinda do município de Manacapuru para realizar uma ressonância, a funcionária pública, Francinere Santos da Silva, 52, disse que aguardou apenas uma semana entre a solicitação e a realização do exame. “Excelente estrutura, fui bem atendida desde a entrada. O exame foi solicitado na Policlínica de Manacapuru”, contou.

Ecocardiograma adulto e infantil, holter 24 horas são alguns dos exames realizados





Essa não é a primeira vez que a dona de casa Maria da Paz Gomes de Aguiar, 56, é atendida no Centro de Diagnóstico. “Aqui é tudo ótimo, gostei desde a primeira vez que estive aqui. Indicaria essa unidade para outras pessoas”, disse a paciente encaminhada pelo HPS João Lúcio que desta vez realizou um exame de ressonância.

Ecocardiograma adulto e infantil, holter 24 horas, monitorização ambulatorial de pressão arterial, teste ergométrico, endoscopia, colonoscopia, retosigmoidoscopia, raio-x, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética e mamografia são os procedimentos oferecidos na unidade.

Resultados pela internet

No Centro de Diagnóstico do HPS da Zona Norte a tecnologia vai além dos equipamentos de exames, destaca o diretor administrativo da unidade, Edson Luiz Martins. De forma segura, pacientes podem visualizar, por meio da internet, resultados de cinco exames: raio x, ressonância, tomografia e mamografia.

Após realizar o exame, o paciente recebe um link e um número de protocolo. Ao acessar esse link por meio de qualquer navegador, aparece um campo para digitar o número de protocolo. Após 72 horas de realização do exame, todas as imagens e o laudo podem ser visualizados.

O paciente, se preferir, pode acessar o site do Governo do Amazonas (amazonas.am.gov.br) ou da Susam (saude.am.gov.br) e clicar no banner resultados de exames e digitar o protocolo para ter acesso aos laudos.

