Ressaca de Carnaval? Saiba como reduzir os efeitos do álcool no sangue

Manaus - O álcool faz parte do cotidiano de muitas pessoas e é visto como uma válvula de escape para o estresse do dia a dia. Porém, os riscos causados pelo consumo em excesso são conhecidos. O Carnaval é um período propício para o consumo exagerado da substância, pois as pessoas se sentem mais atraídas pela ampla opção de roteiros e atividades. Nesse Carnaval, evite sabotar sua própria diversão e confira dicas da nutricionista Raisa Lima.

Mesmo em doses pequenas, o álcool desencadeia alterações no organismo que podem colocar a vida do usuário em risco. É importante salientar que a alteração na atenção pode fazer com que ocorra um acidente ao dirigir. Um outro exemplo são pessoas que consomem álcool e adotam comportamentos sexuais de risco, como atividade sexual sem uso de preservativos.

Não beber álcool pode melhorar o seu olfato, paladar e sua resistência. Diminuem também as chances de sofrer de doenças infecciosas ou que afetem o sistema imunológico. O fotógrafo Marcelo Cadilhe começou a beber aos 16 anos escondido da família. “Nunca tive problemas graves com a bebida, mas as ressacas no dia seguinte passaram a me incomodar. Pesei as coisas e, para mim, não valia a pena passar mal no dia seguinte”, disse Cadilhe, que parou de beber há 20 anos.

De acordo com a nutricionista Raisa Lima, o consumo de álcool é tão perigoso quanto o consumo de drogas ilícitas, tudo depende da quantidade ingerida. “O excesso mexe com as sinapses cerebrais, isso causa o famoso apagão, que é a perda de memória”. Ela explica que, quando você bebe, o cérebro interrompe temporariamente a capacidade de criar memórias, mas você não vai se esquecer do que já sabia antes.

Você já bebeu para afogar as mágoas e esquecer problemas?

É comum buscar na bebida uma forma de esquecer problemas sentimentais, mas Raisa conta que essa busca é infundada. Causa um efeito oposto, pois o álcool pode deixar as pessoas mais emotivas já que estimula áreas do cérebro responsáveis pelas lembranças e aprendizagem. "A pessoa provavelmente vai se lembrar do que queria esquecer e sofrerá ainda mais. Além disso pode piorar um quadro depressivo e se tornar um vício”, alertou.

Outro mito é que o banho pode ajudar uma pessoa bêbada a recobrar a consciência, mas segundo ela, o banho não ajuda a diminuir os efeitos. “Se você der um banho em alguém bêbado, você poderá ter um bêbado cheiroso, mas não vai ajudar na recuperação da consciência. Só o que pode acontecer é que você poderá ficar mais acordado”.

De acordo com a nutricionista é recomendável uma alimentação que ajude na hidratação no dia seguinte de uma noite de bebedeira. “O problema da ressaca é a desidratação. Tomar água, suco natural e água de coco faz bem e não refrigerante. Durante a noite é bom intercalar o consumo de bebida alcoólica com copos d’agua. No dia seguinte beber bastante água, além dos dois litros recomendáveis para o dia a dia. Consumir sopas, caldos, frutas, chá de boldo e sucos naturais também ajuda. Quando uma pessoa vai ao pronto-socorro alcoolizada, o procedimento tem a mesma função, são administrados soro e glicose”, completou.





