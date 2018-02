Susam anuncia ampliação de leitos na rede estadual de saúde

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) anuncia medidas que irão ampliar a capacidade de atendimento da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade de referência ao tratamento do câncer na Amazônia Ocidental, além da abertura de 47 novos leitos de internação na Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ).

Segundo o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, entre as medidas adotadas na FCecon estão o aumento do número de leitos, a ampliação dos serviços de Radioterapia e de Imagenologia e Apoio ao Diagnóstico e, ainda, o reforço da equipe técnica, com a convocação de concursados.



Todas essas ações estão previstas no planejamento estratégico da instituição e já começam a ser executadas. O secretário Francisco Deodato explica que há uma determinação expressa do governador Amazonino Mendes para resolver os problemas e colocar para funcionar os serviços que estavam parados ou que não estavam funcionando como deveriam. “A FCecon é uma unidade de extrema importância não somente para o estado, uma vez que, por ser referência, é procurada por pacientes da região”, afirmou.

A diretora-presidente da FCecon, engenheira biomédica Ana Paula Lemes, ressalta que cerca de 20 novos leitos serão inaugurados na unidade, dentro de dois meses, medida que impactará diretamente no número de cirurgias realizadas pelo hospital. “Quando ampliamos o número de leitos, possibilitamos o aumento das cirurgias, já que a maioria dos nossos procedimentos é de alta complexidade e requer internação pós-cirúrgica”, frisou.

O secretário destaca que, neste primeiro momento, 12 unidades de saúde da capital passam por obras de melhorias, como reformas e adequações. | Foto: Valdo Leão / Susam

O secretário destaca que, neste primeiro momento, 12 unidades de saúde da capital passam por obras de melhorias, como reformas e adequações, para que voltem a atender na sua capacidade plena. Além do Hospital Adriano Jorge, a Fundação Cecon também está aumentando o número de leitos e equipe e recompondo seu setor de diagnóstico. As medidas também se estendem aos três prontos-socorros adultos e aos três infantis – PSC Zona Sul, PCS Zona Oeste e PSC Zona Leste –, às três principais maternidades - Balbina Mestrinho, Ana Braga e Instituto Dona Lindu e ao Instituto da Criança (Icam).

Agora, já são 145 leitos de apoio aos prontos-socorros, abertos desde que a nova gestão da Secretaria de Estado da Saúde (Susam) assumiu. São mais 45 de um convênio com o Hospital da Sociedade Beneficente Portuguesa e 56 no Hospital da Zona Norte. “É mais um esforço do Governo do Amazonas, atendendo à determinação do governador Amazonino Mendes, no sentido de reconstruirmos a saúde do Estado que encontramos em situação crítica. Com isso, damos vazão ao fluxo nos prontos-socorros, para que voltem a atender dentro da suas capacidades e, assim, oferecer um atendimento digno à população”, observa o secretário.

Para abrir os novos leitos na Fundação Hospital Adriano Jorge, a Susam precisou reformar todo o quarto andar da unidade, que estava fechado por falta de condições de funcionamento. Foram investidos em reforma e equipamentos aproximadamente R$ 460 mil. O hospital ainda está investindo R$ 245.540 mensais para os serviços de assistência na área de enfermagem e equipe médica. No espaço, funcionam os serviços de clínica médica e cirúrgica, com equipe completa, formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e todos os profissionais necessários para o atendimento aos pacientes.

A diretora-presidente da FHAJ, Christianny Sena, ressaltou a conquista. “Trabalhamos para ofertar saúde com qualidade à nossa população. É uma satisfação enorme poder contribuir com mais leitos à rede de saúde do Amazonas”, destacou Christianny. “Além disso, como campo de atuação dos residentes e estudantes da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), estaremos fortalecendo a formação dos profissionais do setor saúde, ampliando o campo de estágio”, destacou.

FCecon terá aumento de leitos e mais medidas de ampliação de serviços. | Foto: Valdo Leão / Susam

