Ainda tem energia para o Carnaval? Veja dicas para manter o ritmo

O Carnaval continua e para manter a animação para aproveitar a folia é necessário ficar de olho nas recomendações de saúde. Para que ter energia para pular os dias restantes de Carnaval com muita animação e samba no pé, Paulo Sampaio, clinico geral, do Hapvida Saúde, preparou 3 dicas essenciais para aumentar a energia e deixar esse Carnaval ainda melhor.



1) Bebeu água? Não! Tá com sede? Tô!

Como diz a música, é preciso se hidratar. Parece ser uma dica boba, mas é a principal de todas. Consuma um copão de água assim que acordar e não saia de casa sem levar uma garrafinha de 500 ml. Assim, você já garante a hidratação pelas próximas horas. Quando terminar, procure um bebedouro para enchê-la ou compre uma nova. O ideal, em dias de festa, é consumir pelo menos 3 litros de água.

2) Foi para a folia e esqueceu de se alimentar direito?

As frutas são uma ótima opção, além de nutritivas, garantem bastante energia, como a banana e a maça. Além disso, a barrinha de cereal pode ser uma escolha, pois tem um bom valor nutricional e evita que o folião opte por alimentos que não têm boa procedência, evitando intoxicações alimentares. Ao escolher as barrinhas, é interessante priorizar as sem chocolate e que tenham fibras em sua composição. Hoje, temos, além das barrinhas de cereais, as com castanhas ou de amêndoas e também as de proteína, opção para as pessoas que querem evitar perda de massa muscular durante o Carnaval.

3) O que calçar e o que evitar?

Os mais indicados para sambar, sem perder o rebolado, são os modelos rasteira ou tênis. O ideal é ser leve e preso aos pés, de modo que proporcionem mais segurança ao folião. Além disso, o calçado deve ter solado aderente, espuma no calcanhar para evitar bolhas, material que proteja a costura e acabamentos que possam causar desconfortos. Evitar sapatos apertados também é uma super dica que pode salvar seus dias de Carnaval.

