Ameixa negra é a nova aposta do mercado para cuidados com a pele

Manaus - As marcas de beleza e cuidados pessoais estão investindo cada vez mais em itens exóticos da natureza para a produção de suas linhas. Isso está criando uma gama de produtos que saem do senso comum e que dando maiores – e mais inusitadas – possibilidades aos consumidores.



Ameixa negra é um fruto da Alsácia, região do leste francês. | Foto: Divulgação

Um desses itens é a ameixa negra, fruto que cresce na Alsácia – uma região do leste francês e que tem sabor profundo e perfume absolutamente marcante, ressaltando ainda mais a sensualidade de quem usa. Desde quinta-feira (15), os benefícios da ameixa negra entrou para a linha de cuidados corporais.

“Quisemos explorar as possibilidades da Ameixa, uma linha tão amada pelas nossas consumidoras, e encontramos um caminho superinteressante: o perfil mais sensual da fruta. Acreditamos que a sensualidade é muito mais um estado de espírito, de atitude, do que um apelo estético. E é isso que propomos: fazendo mais do que gostamos, nos sentimos mais confiantes. E, vamos combinar? Não existe nada mais sensual do que uma mulher superconfiante, não é mesmo?”, provoca Mirele Martinez, gerente de Cuidados Pessoais do Boticário.

A fórmula é enriquecida com gotas purificadas de quinoa e forma um filme protetor que mantém a hidratação e deixa um toque aveludado na pele. | Foto: Divulgação





Nativa SPA

A nova família de Nativa SPA traz em sua linha hidratante corporal (400 ml e 200 ml), creme de mãos, óleo corporal, body splash e sabonete líquido, enriquecidos com gotas purificadas de quinoa, que potencializam a hidratação, aumentam a produção de colágeno e previnem a perda de elasticidade da pele. Além dos benefícios da quinoa e da fragrância deliciosa, a linha traz outra novidade: microcápsulas de fragrância que se rompem no atrito da pele com outra superfície, prolongando a perfumação ao longo do dia.

Produto promete perfumação e refrescância durante todo o dia. | Foto: Divulgação

Edição: Lívia Nadjanara

