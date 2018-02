Cristaloterapia: uma alternativa ao tratamento de doenças

Manaus - Os tratamentos da medicina alternativa têm ganhado cada vez mais espaço entre pessoas que buscam meios para ganhar equilíbrio físico, emocional e espiritual. A cristaloterapia, ou terapia com cristais é um dos métodos usados para realinhar energias e até mesmo auxiliar no tratamento de doenças. O método é milenar e utiliza a força de cristais e pedras preciosas para realinhar as energias dos chakras presentes no corpo humano.

De acordo com a psicóloga e terapeuta holística, especialista em cromoterapia e cristaloterapia, Dilza Santos, tal técnica também ajuda a harmonizar o ambiente e pode ser utilizada como auxílio no tratamento de doenças, principalmente psicológicas. “A terapia com cristais não substitui nenhum tratamento médico, mas pode ser usada como tratamento complementar”, disse.

Os cristais podem ser usados como transmissores e amplificadores de energia. As cores de cada cristal também influenciam diretamente no chakra que elas irão atuar. Os chakras são aberturas na aura humana por onde são feitas trocas energéticas com o ambiente e com outras pessoas. “Trabalhamos com a ideia que a natureza nos fornece todas as ferramentas que nosso corpo precisa e o trabalho com os cristais são energia” explica a terapeuta holística.



Esse tipo de terapia usa um método milenar e completamente natural | Foto: Divulgação

Cada sessão da terapia dura de 30 a 40 minutos. Durante o tratamento o paciente fica deitado enquanto são colocados os cristais em cima de cada ponto do chakra. Dilza explica que as cores das pedras são escolhidas de acordo com a cor que cada chakra emana. “Durante a harmonização dos chakras os cristais absorvem as energias negativas, equilibrando as energias do corpo” afirma, complementando sobre a importância de procurar um profissional habilitado para realizar o tratamento.



O tratamento é tão eficaz que, segundo uma das pacientes de Dilza, a administradora Marli Cardoso, de 42 anos, os resultados são imediatos. “Assim que terminei a primeira sessão senti um bem-estar tão grande. Foi algo surreal”, disse. Marli conta que estava passando por um período muito difícil em sua vida pessoal e, durante esse tempo, não conseguia comer e vivia à beira de um ataque de pânico. “Eu estava quase me divorciando, não conseguia resolver nada”, lembra.

Os cristais são uma fonte de energia viva e podem ser utilizados para amplificar a energia do corpo | Foto: Divulgação

Apesar dos problemas, Cardoso conta que não acreditava que o tratamento iria funcionar. “Eu era aquele tipo de pessoa completamente cética, que não acredita em energias e coisas do tipo”. A experiência ocorreu dois meses atrás, e desde então a paciente continua realizando as terapias e diz que recomenda o método para todos os que estão passando por problemas.



Um dos pontos positivos ressaltados pela paciente é o tratamento completamente natural. “A melhor parte é não necessitar de remédios”, diz, complementando que assim o corpo fica livre de qualquer substância e não cria dependência de nenhum medicamento. O tratamento ajudou Marli a recuperar o casamento. “Eu estava quase me divorciando, mas depois de realinhar as energias, consegui recuperar meu casamento”, relata.

Em uma sessão de cristaloterapia o paciente fica deitado enquanto são colocador cristais nos pontos de chakra | Foto: Divulgação

Após o término de cada sessão é realizada uma triagem com um pêndulo contendo um cristal. A partir do balanço da pedra, é possível avaliar em que estado energético a pessoa está. Cada sessão oferecida por Dilza custa R$ 180. Os atendimentos são feitos no consultório da terapeuta holística, localizados na avenida Cláudio Protilho, condomínio Eliza Miranda Mall, no bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. Agendamentos de sessões podem ser feitos pelos números (92) 3087-8618 e (92) 99127-6558.



Energia viva



Muito além do que simples pedras, os cristais são uma fonte de energia viva, portanto, eles também necessitam de alguns cuidados. “Falamos que os cristais têm vida, até porque são elementos vivos”, conta Dilza. Sobre os cuidados, a terapeuta diz que a limpeza e purificação dos cristais deve ser feita de uma maneira específica. “É preciso fazer a limpeza em água corrente, energizar os cristais a cada sessão”, fala.

Ao término de cada sessão é realizada uma triagem energética com a ajuda de um pêndulo e uma pedra preciosa | Foto: Divulgação

Uma recomendação da terapeuta é levar sempre um cristal dentro da bolsa, ou mantê-los em locais onde o paciente passa a maior parte do dia. Porém, a escolha da pedra deve ser feita com cuidado. “Para comprar um cristal você deve tentar se conectar com as pedras e elas irão escolher você”, afirma.







