Arena recebe seletiva do torneio mundial de Neymar

São Paulo - Palco em que Neymar já desfilou toda a sua habilidade e até balançou as redes, a Arena da Amazônia volta a receber uma grande competição internacional. Em 2018, o estádio sediará uma das seletivas brasileiras do maior torneio de futebol amador do mundo, o Neymar Jr’s Five. As partidas em Manaus acontecerão nos dias 28 e 29 de abril, a partir das 7h (horário de Manaus). Os times interessados já podem se inscrever por meio do site da competição.



No estilo “cinco contra cinco”, jovens de 16 a 25 anos colocarão à prova todas as suas habilidades. Entre as novidades para 2018, as meninas ganham uma categoria exclusiva: a mista - em que tanto homens quanto mulheres podem participar - está mantida.

Assim como em 2017, as regras do campeonato permitem que cada time inscreva até dois jogadores acima dos 25 anos. Os vencedores da seletiva, nas categorias mista e feminina, vão representar a região na final nacional, que acontecerá em São Paulo no início de junho. No ano passado, o time Brothers representou Manaus na decisão.

Os grandes vitoriosos da final brasileira vestirão o colete do país na final mundial, em julho, encarando países como Alemanha, Argentina, Itália, Espanha e Inglaterra.

Os grandes vencedores do torneio terão a chance de viajar a Paris para assistir um jogo de Neymar. Além de Manaus, São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Santos (SP), Porto Alegre (RS) e Recife (PE) receberão seletivas feminina e mista para a competição.

Regulamento

No Neymar Jr´s Five os times precisam mostrar tudo o que sabem dentro de campo, sem esquecer do formato de jogo: são cinco jogadores de cada lado, e cada vez que um time faz um gol, o adversário perde um jogador. Para vencer, é preciso eliminar uma equipe inteira em menos de 10 minutos ou fazer o maior número de gols até o fim da partida.

