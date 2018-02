Quer treinar no Amadeu Teixeira? Corre que abriram 900 vagas

Manaus - Parte da política de ampliação das ações esportivas, a prefeitura de Manaus abrirá nesta quinta-feira (22), mais de 900 vagas para modalidades esportivas no Complexo Esportivo Amadeu Teixeira, localizado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte. Voltadas para todas as idades e públicos, as vagas serão oferecidas para modalidades como natação, hidroginástica, futsal, ginástica, dança e ritmos e atividades específicas para a terceira idade.

Segundo o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Luiz, a ideia é movimentar o complexo esportivo e levar mais qualidade de vida para a população. “Manaus tem avançado muito, na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, no que se refere à realização de atividades esportivas. Agora, serão quase mil vagas, em diversas modalidades, para que a população participe e ganhe em saúde e qualidade de vida”, ressaltou.

Leia também: "Conseguimos avançar muito na arrumação da casa", diz Janaína Chagas em dois meses na Sejel

Ao todo, serão 996 vagas disponibilizadas em diferentes modalidades, como 300 vagas no futsal, 40 na dança para terceira idade, 50 para dança de ritmos, 40 para ginástica, 186 na natação, 320 para hidroginástica e 60 na natação para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Para se inscrever basta entregar na administração do complexo esportivo, das 8h às 17h, duas fotos 3x4, RG, Certidão de Nascimento e comprovante escolar (para crianças), comprovante de residência, atestado dermatológico (para natação e hidroginástica), além de atestado médico de liberação para atividade física e esportiva para pessoas acima de 50 anos e para criança (caso seja cardiopata). Cada documento deve ser entregue com uma cópia de cada.

‘Minivila de Portas Abertas’

Com o intuito de otimizar o espaço público esportivo e criar opções de esporte e lazer para a comunidade, a prefeitura de Manaus irá realizar neste sábado (24), de 8h às 12h, mais uma edição do projeto “Minivila Olímpica de Portas Abertas”, desta vez no Complexo Esportivo Amadeu Teixeira.

As crianças, adultos e idosos presentes poderão participar de atividades como hidroginástica, aulão de aeróbica e ritmos, atividades aquáticas, tênis de mesa, futsal, futebol, jiu-jitsu e entre outros.

O diretor de esporte da Semjel, Alexsandre Barbosa, conta como surgiu o projeto e sobre a expansão do mesmo. “Foi um projeto piloto que aconteceu na Minivila Olímpica do Coroado e, devido ao sucesso de público, levamos o evento para a Minivila do Santo Antônio e agora estamos chegando ao Complexo Esportivo Amadeu Teixeira, no Santa Etelvina, para atender a população desta região”, explicou.



O Complexo Esportivo Amadeu Teixeira fica localizado na avenida Governador Amazonino Mendes, Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais: Após 2 dias de inscrições, Claudio Santoro esgota quase todas as vagas

Polícia continua buscas pelo suspeito de assassinar grávida em ramal

Bala perdida atingiu soldador dentro de casa no São José, diz família