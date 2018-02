10 dúvidas mais comuns das mamães de primeira viagem

Manaus - A fase da gravidez é uma das mais esperadas por muitas mulher e quando se trata da primeira gestação é normal que muitas dúvidas e receios se misturem a esse momento de felicidade.



Por isso, é importante que a gestante seja acompanhada desde os primeiros estágios de vida do pequeno e procure tirar o máximo de dúvidas possíveis com um obstetra, afinal, alguns cuidados são primordiais no primeiro trimestre para garantir uma gestação tranquila.

E para ajudar as futuras mamães, uma equipe de obstetras do Hapvida Saúde respondeu as 10 perguntas mais frequentes feitas por elas nos consultórios e esclareceu alguns mitos e verdades:

1- Posso usar produtos químicos no cabelo e na pele?

O ideal é não fazer uso de produtos químicos. Não faça uso de descolorantes, alisantes, tatuagens ou piercings no período.

2- Sentir cólica é normal?

É relativamente comum e normal, desde que não seja muito frequente e intensa.

3- Posso ter relação sexual?

Sim, você pode manter as relações sexuais, se a gravidez estiver transcorrendo normalmente.

4- O que não posso comer?

Ter uma boa alimentação é fundamental. Evitar doces em geral, frituras, enlatados, embutidos, gordurosos, alimentos crus, refrigerantes, chás, álcool, cigarro e drogas. Fazer alimentação regular a cada 3 horas.

5- Quando vou saber o sexo do meu bebê?

A partir de 16 semanas - próximos aos 4 meses de gravidez, por meio de ultrassom. Mas, dependendo da posição do bebê, esse tempo pode variar.

6- Náuseas e vômitos, o que fazer?

Evite alimentos gordurosos, pois são de difícil digestão, alimentos muito condimentados e açúcares. Evite deitar logo após comer e beba bastante água.

7- Posso realizar atividade física?

Realizar atividades físicas leves após as 14 semanas, de preferência a caminhada, pilates ou hidroginástica.

8- O que é hipertensão arterial?

A pressão alta na gravidez surge quando a pressão arterial está acima de 140/90 mmHg, especialmente em mulheres que nunca tiveram aumento da pressão arterial, podendo causar dores na nuca, dor na barriga, visão embaçada ou inchaço do corpo. A pressão alta na gravidez pode ser perigosa.

Edição: Lívia Nadjanara

