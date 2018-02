Inscrições para 5ª edição da Corrida da Mulher encerram nesta quarta

Manaus - Encerra nesta quarta-feira (28), a inscrição para 5ª edição da Corrida da Mulher Amazônica. Com 5 km de percurso, a corrida será realizada no dia 4 de março, a partir das 7h, com largada do estacionamento da Sefaz e trajeto ao longo da Avenida André Araújo. Além da taxa de R$ 60, os competidores vão colaborar com a doação de um quilo de leite para doação de instituições de caridade e que deve ser entregue no dia da retirada do kit. Os kits da competição serão entregues nos dias 1, 2 e 3 de março, na loja Adidas no Manauara Shopping.



Conforme o regulamento da corrida, para realizar a retirada dos kits, os participantes devem apresentar um documento oficial de identidade com foto e o recibo original de pagamento da inscrição. O kit da corrida é composto por uma camiseta de poliamida dry, o número de peito da prova, o chip de quilometragem (que deverá ser devolvido ao final da corrida) e uma sacola oficial do evento. Cada participante receberá, ainda, uma medalha pela participação na corrida. Juntamente com o kit, os participantes receberão brindes e também podem chegar a levar para casa uma joia, um dos prêmios a serem sorteados ao final da competição.

Leia também: 5ª edição da Corrida da Mulher Amazônica tem inscrições abertas

O resultado oficial da 5ª Corrida da Mulher Amazônica será divulgado no site www.ticketagora.com.br. A premiação será em dinheiro para os primeiros três lugares de cada categoria. Os valores dos prêmios variam de acordo com a categoria. Na feminino, por exemplo, além de troféu e medalha, a primeira colocada irá receber R$ 500, já a segunda R$ 250 e a terceira R$ 100. Os valores da premiação de cada uma das oito categorias do evento podem ser consultados no regulamento da corrida, disponível no site Ticket Agora.

Os valores da premiação de cada uma das oito categorias do evento podem ser consultados no regulamento da corrida. | Foto: Divulgação

Trajeto

Os participantes correrão até determinado trecho da Avenida Araújo e retornarão para o estacionamento. Os atletas devem estar concentrados no local a partir das 7h. A previsão de início da prova é de 7h30 para usuários de cadeiras de rodas e deficientes visuais e auditivos. A corrida para os participantes das demais categorias será iniciada às 7h40. A prova terá como regras as mesmas que regem o Regulamento Geral de Provas de Rua da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Organizada pelo Instituto Talento Amazônico em comemoração aos dias Municipal da Mulher Amazônica (1º de março) e Internacional da Mulher (8 de março), nesta edição da corrida serão abertas 2 mil vagas. Além do apoio a instituições de caridade, a corrida promove a inclusão social. Usuário de cadeiras de rodas; deficiente visual; e deficiente auditivo estão entre as oito categorias da corrida. Os interessados podem se inscrever, ainda, nas categorias feminino; masculino; casal; funcionários da Sefaz e profissionais da imprensa. Outro aspecto do evento é a promoção à preservação do meio ambiente e o estímulo à doação de sangue e de órgãos.

“O objetivo é festejar a mulher amazônica pela garra que ela tem, de maneira sadia, praticando esporte e ajudando as pessoas através da doação de leite, promovendo a inclusão social e, além disso, incentivando o cuidado com o meio ambiente, como em todos os anos, vamos plantar uma muda como símbolo da corrida, e essa é a missão geral do Instituto, que não tem fins lucrativos: melhorar a condição humana dentro da Amazônia”, disse a presidente do Instituto Talento Amazônico e coordenadora da corrida, Jeroniza Albuquerque.

Serviço:

O quê: 5ª Corrida da Mulher Amazônica

Quando: 4 de março, às 7h

Onde: Estacionamento da Sefaz, na Avenida André Araújo

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Homem é preso após tentar cortar cabelo de ex-companheira com faca

MPE-AM deflagra 'Operação Eldorado' para cumprir oito mandados

Taxista desaparece após apanhar trio de passageiros na Cachoeirinha