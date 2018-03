Amazonenses se preparam para o Campeonato Brasileiro de Luta Olímpica

Manaus - No próximo dia 24 de março, 15 atletas do Centro de Alto Rendimento da Amazônia (CTARA), com idades entre 15 e 17 anos, participarão do Campeonato Brasileiro Cadete de Luta Olímpica, no Rio de Janeiro (RJ). Os vencedores do torneio terão a oportunidade de enfrentar o número um do ranking nacional em seletiva que garantirá vaga para o Pan-Americano e as Olimpíadas da Juventude, na Guatemala e na Argentina, respectivamente. Com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), os lutadores viajam para a Cidade Maravilhosa no dia 23.

Para o presidente da Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva e Luta Olímpica (Falle), Waldeci Silva, a expectativa é colocar pelo menos cinco atletas na seleção da modalidade e trazer o maior número possível de medalhas para o Estado. “Estou confiante e sei do potencial de cada um. Disputar e ganhar o Brasileiro é uma chance para que eles passem por mais um obstáculo, que é a seletiva fechada com o 1º do ranking. Após isso, eles terão uma vaga garantida na Seleção Brasileira e poderão disputar o Pan-Americano e as Olimpíadas da Juventude, representando o Amazonas. A preparação vem sendo feita há tempos e sei que todo o sacrifício valerá à pena”, disse o técnico.

Dentre os atletas que irão viajar para competir, estão Viviane Bentes (-49kg), Thalia Monteiro (-53kg), Layane Miranda (-53kg), Diana Lira (-57kg), Raissa Pimentel (-61kg), Ana Carolina Batista (-61kg), Larissa Nicássio (-65kg), Helisson Queiroz (-48kg), Elivaldo Feitosa (-65kg), Ryan Taylor (-71kg), Abraão Santana (-80kg). Além de Abel Araújo (60 kg), Marlen Sandro (45 kg), Alexandre Araújo (51 kg) e Anderson Ribeiro (55 kg) que são de Benjamin Constant e há duas semanas treinam no CTARA. Também irão compor a delegação amazonense o presidente da Falle e técnico da modalidade no Centro de Treinamento, Waldeci Sousa, e o técnico Anderson Souza.