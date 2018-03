Última rodada do Barezão define classificados do returno

Manaus - Na última rodada do segundo turno do Campeonato Amazonense , o grupo B, mostra um equilíbrio muito grande entre as quatro equipes que estão na reta final. Nacional e Princesa do Solimões entram em campo para consolidar a classificação em primeiro lugar e revivendo a rivalidade. O jogo será neste domingo (18), às 15h30, no Estádio Carlos Zamith, Zona Leste da cidade.

Mesmo jogando longe de seus domínios, o zagueiro Elton, sabe das dificuldades de enfrentar o Nacional na capital, mas acredita no potencial do grupo.

“Com certeza, a meta é ir direto para semifinais. Estamos fazendo um bom campeonato, não podemos deixar de acreditar em uma classificação sem passar por uma fase anterior”, explicou.

Para o meia Fininho, depois da vitória com o Penarol, o elenco ganhou mais confiabilidade de sair das últimas posições para lutar pelo primeiro lugar e conquistar a passagem direto na semifinal do returno.

“Agora é aproveitar esse momento, pois será outra partida difícil contra o Princesa. Se ganharmos o jogo, vamos passar direto para semifinal. Não podemos desperdiçar essa oportunidade”, disse.

Na toca do Leão

Na última colocação no grupo A, com apenas um ponto, o Penarol pega o CDC Manicoré. O jogo será neste domingo (18), no Estádio Floro de Mendonça, na cidade de Itacoatiara (a 176 km da cidade).

Jogando em seus domínios, o Leão da Velha Serpa, para se classificar, precisa vencer e ainda torcer por um tropeço do Nacional no clássico com o Princesa, em Manaus. Já o time Bacurau, está em segundo, com três pontos e com chances de classificação, porém, no geral segura a lanterna, com cinco pontos e sério candidato a divisão de acesso.

