Joaquim Alencar confirma sua candidatura a presidência da FAF

Manaus - Com passagem pelo futebol de base do Olímpico Clube, do América, do Nacional e do América-RJ, Joaquim Alencar, 69, é outro desportista que se coloca como candidato à presidência da Federação Amazonense de Futebol (FAF) neste ano. Ex-dirigente do Fast Clube, ele fez história no futebol amazonense ao trazer o badalado time do Cosmos e a seleção da Polônia, na década de 1980, para jogar com o Rolo Compressor no Vivaldo Lima. Ele destacou ao EM TEMPO suas metas, projetos e descontentamento com o atual momento do esporte bretão local.

PÓDIO - Quais foram os motivos que o motivaram a concorrer à presidência da FAF?

Joaquim Alencar - Fazer evoluir o futebol amazonense e contribuir com minha experiência adquirida no Brasil e no exterior. Ajudei clubes em outros países, como na Bolívia, fazendo o Jorge Wilstermann passar pela primeira vez à segunda fase da Copa Libertadores, quando levei Jairzinho e Bendelack, em 1981, além de uma passagem por Portugal, onde assessorei o Sporting Clube Farense, o Portimonense e o Portimão.

PÓDIO - Como você define o trabalho realizado pela FAF nas competições por ela chanceladas?

JA - A Federação, na realidade, não promove campeonatos, realiza torneios. Isso é óbvio, algumas competições de base ou profissionais tem dois ou três meses. Onde o atleta vai aprimorar e desenvolver suas habilidades? Ser formado com atleta e como cidadão?

PÓDIO - Você já milita no futebol amazonense há muito tempo. Essa é a primeira vez ou já concorreu em algum outro momento à presidência da FAF?

JA - Sim, é a primeira vez, tudo que realizei no futebol amazonense foi sucesso. E mais: realizei sem ajuda do poder público e sem dinheiro público. Sou candidato porque o momento requer essa atitude. Aliás, está passando do tempo. Os companheiros que nos apoiam são pessoas que querem o bem do futebol e do Estado. Sendo eleito, vamos colocar os clubes para disputar todas as séries. Essa matéria eu e meus companheiros dominamos muito bem.

PÓDIO - Se fosse eleito, qual seria a primeira providência como administrador da Federação?

JA - Irei determinar ao nosso departamento jurídico que faça uma operação pente fino nos desmandos que estão ocultos ao longo de várias administrações, desde vendas de votos na CBF, (Confederação Brasileira de Futebol), venda de vaga do Nacional para o São João de Araras, entre outras coisas.

PÓDIO - Quais são os seus principais planos, projetos e metas para alavancar o futebol amazonense?

JA - Realizar campeonatos profissionais com maior tempo possível de duração, pois não é possível deixar atletas, preparadores físicos, entre outros pais de família, desempregados tanto tempo. Campeonatos de base com dez meses de duração.

PÓDIO - Sua última passagem em um clube profissional foi no São Raimundo, ano passado, de forma muito rápida. Na oportunidade, foi acusado por alguns jogadores de não honrar com alguns compromissos. Isso pode prejudicar sua candidatura?

JA - O senhor Feola, diretor do São Raimundo, conversando comigo, me pediu para conseguir alguns amigos para colaborar com o clube, que de pronto aceitei e levei o Cândido Honório e o Abel Alves. Não tive interferência em nada, só em levar os amigos. Tudo foi comandado por outros. Porém, em uma reunião onde se fez presente a imprensa e todos os atletas, eu disse que aquele projeto não ia caminhar, pois trazer 20 jogadores de um só município para disputar um campeonato profissional era um projeto de neófito.

PÓDIO - Você trouxe um projeto chamado “Free Soccer” para o futebol amazonense. Sendo eleito, vai implantá-lo novamente? E qual seria a principal meta desse programa?

JA - Eu trouxe para o Amazonas o projeto, que recebeu o nome de Vale Lazer, que contribuiu com o Estado aumentando a arrecadação em cinco vezes mais e naquele momento, acabou com a cultura de não se pedir a nota fiscal. Ajudou os clubes locais, inclusive o São Raimundo, que permaneceu na Segunda Divisão por quase oito anos. O Free Soccer, sendo implantado, vai chamar a atenção do futebol no Brasil. Até porque, aqui ninguém inova. Eu sou um revolucionário, um empreendedor. O Free Soccer é um projeto que a pessoa vai para o futebol grátis e ainda vai ganhar prêmios. Quem não me conhece pode até achar absurdo, mas quem me conhece acredita nisso.

PÓDIO - Na década de 1980, você idealizou o Pacto Amazônico. Na época, com a participação de Millonarios (Colômbia), Oriente Petrolero (Bolívia) e Alianza Lima (Peru), além de Nacional, Fast Clube e Rio Negro. Você pretende retornar com esse torneio, caso seja eleito?

JA - O torneio foi criado de um tratado que o Brasil tem com os países amazônicos. Como eu sou amante do futebol e gosto do meu Estado, juntei as duas coisas, ou seja, um projeto para fazer uma feira com esses países para apresentar aos amazônidas. Para isso, contratei um assessor economista e fizemos visitas em todos esses países, para saber o que eles produziam e para quem eles exportavam, enfim, tudo isso. Foi um sucesso. Trouxemos o Millonarios, de Bogotá, Alianza Lima, do Peru, Oriente Petrolero, da Bolívia. Só times que sempre estão na Libertadores, além do Fast Clube, Nacional, Rio Negro e um clube do Pará. Sendo eleito, vamos fazer um torneio com três clubes da Colômbia, quatro da América Central e Caribe, três do Amazonas e convidar dois do Canadá. Vamos vender essa competição para a televisão transmitir para o mundo. Vamos divulgar o Polo Industrial, Manaus, Amazonas, enfim, vamos buscar verba do Ministério do Turismo e da Indústria e Comércio.

PÓDIO - Em março de 1980, você trouxe a Manaus o Cosmos para um amistoso com o Fast, no Vivaldo Lima, com a presença de Carlos Alberto Torres, Franz Beckenbauer, Chinaglia, Romerito, Oscar, entre outros. Na oportunidade, foi registrado 80 mil espectadores no Vivaldão. Em seguida, trouxe a Polônia, com os craques Lato, Deyna e Szarmach.Com essa visão e conhecimento naquela época, você pretende também inovar e modernizar na FAF?

JA - Sim, já tenho visitado os amigos na Europa para trazermos grandes eventos futebolísticos para o Amazonas e jogarmos com os clubes locais. Por exemplo, vamos fazer uma homenagem ao Franz Beckenbauer, que foi o estrangeiro mais famoso que jogou em solo amazonense. Vamos trazer Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Benfica, Roma e Bayern de Munique.

PÓDIO - O atual presidente da FAF já está no cargo há quase 30 anos. Como pretende derrotá-lo na eleição, caso ele seja candidato?

JA - O atual presidente já está derrotado por todo mal que fez ao futebol amazonense, à sociedade esportiva, à juventude, ao torcedor, à imprensa, aos atletas profissionais e aos profissionais que são do meio. Hoje, não temos resenha esportiva porque o empresário não vai investir onde não tem retorno, não tem futebol. Existem muitos pais de família da crônica desempregados por tudo o que acontece em nosso futebol. Que o diga os profissionais do Rádio, que inclusive nos apoiam.

PÓDIO - Outro candidato que já manifestou em concorrer às eleições da FAF foi o ex-dirigente do Nacional Borbense e São Raimundo, Mário Ivan. Você considera importante o surgimento de mais candidatos e, consequentemente, mais concorrência?

JA – Sim, o empresário Mario Ivan é um desportista, gosta de futebol, foi nosso atleta no Fast Clube nos anos 80. Tem o Aberbal Lana, outro grande profissional, com quem me relaciono muito bem e sou fã do seu trabalho.

PÓDIO – Você tem conhecimento do estatuto da FAF, os procedimentos legais para ser candidato à presidência da entidade e como deve ser fazer para isso acontecer?

JA – Sim, temos um departamento jurídico atuante, com o doutor Cândido Honório, doutor Henrique Almeida; assessores de alto nível, como o ex-jogador Corrêa, presidente das Ligas do Amazonas, bem como Alicelmo e Gerson Guerra, um dos profissionais do rádio, além do Zé Almeida, Zildo Carvalho e uma assessora de imprensa, Vanessa Araújo.

Leia mais:

Jiboia atravessa rua e é resgata por agentes do Ipaam em Manaus

Estelionatária lucrou R$ 52 mil com venda de imóveis fantasma, diz PC

Madeira apreendida em operação nos portos de Manaus será doada no AM