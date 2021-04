Crocodilo valentão abocanha rival e choca turistas; veja!

Um crocodilo de 5,5 metros atacou e mordeu um rival durante uma sessão de alimentação de turistas na Austrália. A cena foi registrada brevemente na região de Adelaide. A cena que parecia ser tranquila em um passeio chamado Jumping Crocodile Tour, mostrou ser uma verdadeira betalha entre rivais.



Tudo parecia tranquilo... | Foto: Reprodução

Tudo começou quando um operador da excursão viu Turbo, um crocodilo de 3 m, nadando ao lado do barco. Ao oferecer o alimento a ele, as coisas começaram a sair do controle.



Até que apareceu alguém com ciúmes... | Foto: Reprodução

Surgiu Nifty, com seus 5,5 m e temperamento de valentão. O grandalhão mordeu a região do estômago do rival e jogou do lado, como se fosse um pedaço de papel. Os turistas descreveram os sons do ataque como "chocantes".

E levou uma mordida | Foto: Reprodução

Steven Pitkin, capitão do barco turístico, afirmou que o ataque foi uma surpresa para todos, uma vez que Nifty conseguiu esconder a própria presença muito bem.

