Crocodilo gigante devora cabeça de porco; veja imagens

Um funcionário de um parque de crocodilos de Pasay, nas Filipinas, registrou na última quarta-feira (26), um crocodilo de 4,9 metros de comprimento se alimentando. Nas fotos, o animal de água salgada devorou uma cabeça de porco de 6,5 quilos.

O crocodilo é chamado de “Too Long” (muito longo). A refeição exagerada aconteceu durante o horário de alimentação de Too. De acordo com um porta-voz do parque, ele é o maior crocodilo da região metropolitana de Manila, a capital filipina.

A impressão que se tem é que o porco caberia inteiro dentro da boca do crocodilo. Apesar de a cabeça do mamífero parecer não matar a forme do réptil gigante, um descuido com o funcionário, poderia causar uma investida mortal.

Crocodilos mortais

Com cerca de 4,5 m de comprimento, um crocodilo de água salgada abateu uma enorme tartaruga , na Costa Norte de Queensland, na Austrália.

A cena impressionante foi captada por um homem identificado como Brian Bartlett, que compartilhou o flagrante nas redes sociais.

Bartlett utilizou a postagem como uma alerta aos moradores da região e especificou a localidade do predador: "Nadava ao sul da foz do [rio] Daintree, meio quilômetro mar adentro. Visto de um helicóptero, tinha uma grande tartaruga na boca", disse.

Esse é o 12º avistamento de crocodilo na região, nos últimos 30 dias. Sendo que três deles foram registrados no exato local em que o réptil com comprimento de Kombi predou a tartaruga.

Corpo humano na boca

Um jacaré gigante aparece carregando um corpo humano na boca . Segundo informações, os moradores passavam próximo ao rio quando se depararam com a cena chocante.

Ainda não há registros de onde o fato aconteceu e a data. As imagens foram registradas por um aparelho celular.

