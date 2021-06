Cobra gigantesca invade e assusta moradores; veja o vídeo

Animal foi visto em Himachal Pradesh, na Índia e causou pânico em moradores da região. | Foto: Divulgação

A Guarda Florestal de Himachal Pradesh, na Índia, ficou impressionada com o aparecimento, no povoado, de uma cobra – rei, que causou medo nos populares do local.

Por meio de um vídeo, publicado nas redes sociais, o avantajado réptil foi visto enquanto se arrastava por um terreno rochoso da região, sendo a primeira vez que o animal, considerado a cobra mais venenosa do mundo, foi visto nesta área.

Redes Sociais

O aparecimento da cobra – rei também causou grande alvoroço pelas redes sociais, já que, mesmo sendo enorme, podendo alcançar entre três e quatro menos, escalava de forma tranquila o ‘paredão’ de rochas, sem esforços.

Afinal, Jesus, que cobra é essa?

A ‘Cobra – Rei’, também conhecida como ‘Cobra Real’ é considerada a maior cobra peçonhenta conhecida, originária da Ásia Meridional e do Sudeste Asiático. Ameaçada de extinção, se alimentando de lagartos, ovos, pequenos mamíferos, outros répteis, venenosos ou não. O seu nome científico, Ophiophagus hannah, significa, justamente, ‘Comedora de Serpentes. O maior animal do tipo encontrado, até o momento, media 5 m 85 cm.

Acompanhe momento em que a cobra aparece aos moradores:

| Autor: Divulgação

Leia mais:

Vídeo: Homem flagra luta mortal entre cobras naja e piton

Após chuvas intensas, sucuri é encontrada na Cidade Nova; veja o vídeo