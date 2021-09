Vídeo impressionante: fotógrafo flagra sucuri mostrando a língua; veja

Dimitrius diz que perdeu a conta de quantas vezes nadou com uma sucuri | Foto: Reprodução

Os rios brasileiros escondem segredos. Animais gigantescos e assustadores são os mais encontrados nesse habitat.

As serpentes , conhecidas como sucuri, a "Anaconda brasileira", que podem alcançar até 10 metros aproveitam as águas escuras para descansar, buscar alimento e até fugir de outros predadores.

Um documentarista "deu de cara" com uma sucuri de cerca de 6 metros de comprimento mostrando a língua em um rio no município de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

O flagrante feito pelo fotógrafo mineiro Cristian Dimitrius, resultou em imagens impressionantes que foram publicadas em uma rede social.

Dimitrius diz que perdeu a conta de quantas vezes nadou com uma sucuri, mas relata que não cansa de se surpreender. O fotógrafo mergulha em Bonito desde 2007.

“Quando expostas à luz da verdade, sucuris se mostram como realmente são: gigantes gentis. Sempre calmas, lentas e magníficas. Dá paz total! Se não mexe com elas, elas não mexem com ninguém. Simples assim. Basta respeitar o espaço de cada um”, complementou o documentarista.

Veja as imagens registradas por Dimitrius e publicadas no Instagram dele:

Fêmeas ferozes

Um vídeo em uma rede social de Luan Bortoloso Negrini, que capturou o momento, mostra uma sucuri em um ato improvável. A fêmea devora um macho da mesma espécie . O caso aconteceu na lagoa de Lucas do Rio Verde, norte de Mato Grosso, nesta quarta (3).

Ela atraiu o macho e com toda a sua força, o matou. Alguns biólogos explicam que o canibalismo pode acontecer durante período do acasalamento, quando machos são atraídos pelas fêmeas.

