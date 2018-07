Alegra Náutica oferece os melhores preços de botes, lanchas e motores

Manaus - Com uma das maiores malhas fluviais do Brasil, a geografia do Amazonas favorece o mercado náutico, que atende desde ribeirinhos, órgãos públicos, até pessoas interessadas em adquirir uma embarcação para lazer.

O Em Tempo ouviu uma das principais empresas fabricantes de botes e revendedoras de motores de popa na capital amazonense, a Alegra Náutica , para aprofundar as informações desse segmento.

A maior parte das vendas de botes de alumínio, cerca de 80% da Alegra Náutica, são consumidos por empresas de transporte de pessoas, órgãos públicos estaduais, federais, prefeituras, ONGs, e fundações. Já 20% a 30% da procura acontece em torno de pessoas que compram as embarcações para o lazer.

A empresa também trabalha com revenda de acessórios eletrônicos para navegação | Foto: MMelo

Um dos proprietários da Alegra, Peter Hervog, informou que a empresa tem inúmeros concorrentes, mas trabalha com a fabricação dos populares botes de alumínio, que recebem nomes diversos como “lancha” e “voadeira”. Os botes variam de cinco a dez metros de comprimento, com capacidade de suportar de duas a 40 pessoas, dependendo do tamanho.

Lanchas e botes suportam de duas a 40 pessoas | Foto: Márcio Melo

A embarcação completa (bote e motor de popa) mais barata custa a partir de R$ 10 mil, sendo um motor de 15 HP de potência, mais um bote de cinco metros. Mas pode chegar até R$ 300 mil, para um motor de 300 HP de potência com um bote de dez metros.

A empresa também trabalha com revenda de acessórios eletrônicos para navegação, como radar, GPS, que em alguns casos são exigidos em grandes embarcações da navegação regional. O preço pode variar de R$ 800 a R$ 3 mil. Para um GPS e um radar, o valor varia de R$ 12 a 20 mil.

Cerca de 80% dos motores de popa, de até 90 HP, são fabricados no próprio Polo Industrial de Manaus | Foto: Márcio Melo

De acordo com o empresário, a crise econômica afetou o setor nos últimos dois anos, prejudicando 50% das vendas.

“A demanda caiu pela metade, fecharam muitas empresas, o que deixa esse excesso de oferta. Acreditamos que não vai voltar ao que era antes, mas vai melhorar”, disse confiante.

Cerca de 80% dos motores de popa, de até 90 HP, são fabricados no próprio Polo Industrial de Manaus. O restante, com potência superior, é fabricado no exterior e importados para o Amazonas. A Alegra Náutica fica localizada na avenida Efigênio Salles, no bairro Parque Dez de Novembro, número 107, na Zona Centro-Sul da capital.

