Tem curiosidade sobre astronomia? Veja como tudo começou

Manaus - A astronomia, como ciência, teve seu marco inicial na Grécia antiga, uma vez que transformou os conhecimentos obtidos por parte de egípcios e babilônios, e estabeleceram as bases científicas deste conhecimento.

A história ensina que a astronomia na Grécia foi iniciada por Tales de Mileto (século VI a. C) que teria previsto um eclipse do sol em 585 a. C. Tales considerava que a Terra tinha a forma de um disco plano, preenchido por água.

Já Pitágoras de Samos (572 ~ 479 a. C) acreditava que a Terra tinha um formato esférico.

Aristóteles de Estagira (384 ~ 322 a. C) determinou as fases da Lua e explicou através das sombras que eram geradas como tal evento funcionava. Além disso, defendia que o Universo era finito e esférico.

Apesar de sua importância para a história das ciências, o famoso Aristóteles não baseou suas teorias em conceitos matemáticos, o que levou ao erro muitos de seus seguidores. Porém, seu conhecimento prevaleceu em certos casos, até o séc. XIX, e estabelecia que a Terra tinha a forma esférica, uma vez que, quando ocorria um eclipse da Lua, a sombra da Terra projetada na Lua, era esférica.

Translação solar

Aristarco de Samos (310 ~ 230 a. C) foi o primeiro que propôs que a Terra girava em torno do sol, o que somente foi confirmado em teoria por Nicolau Copérnico quase 2.000 anos depois. Também mediu o tamanho do sol e da lua em relação à Terra.

Euclides de Alexandria (330 ~ ?? a. C) em seu livro “A Doutrina da Esfera” já mencionava os polos do globo terrestre, o zênite, os círculos de declinação, passando pelos polos e cruzando o equador em um ângulo reto, o meridiano, passando pelo zênite e pelos polos.

Erastótenes de Cirênia (276 ~ 194 a. C) foi bibliotecário e diretor da Biblioteca de Alexandria, talvez a mais importante do mundo antigo, e foi o primeiro a calcular o diâmetro da Terra.

Linha do tempo

Hiparco de Nicéia (190 ~ 120 a. C) foi considerado o maior astrônomo da era pré-cristã. Construiu um observatório na ilha de Rodes onde realizou muitas observações no período de 147 a 127 a. C. Mediu a magnitude e a posição de mais de 850 estrelas.

As magnitudes variavam de 1 a 6, sendo as de magnitude 1 as mais brilhantes e as de 6, as mais fracas visíveis a olho nu. Calculou a precessão da Terra que é a variação da direção do eixo de rotação da Terra que, devido à influência gravitacional da Lua e do Sol, que leva 26.000 anos para completar um ciclo.

Arquimedes de Siracusa (287 ~ 212 a. C) foi considerado o maior matemático da antiguidade. Algumas invenções foram atribuídas ao cientista grego.

Dentre elas estão: o parafuso de Arquimedes para remover água do interior de navios para fora do casco; o raio de calor que utilizava jogos de escudos de cobre ou bronze bem polidos que serviam como espelho para concentrar a luz do sol e incendiar navios inimigos próximos da costa de Siracusa; e a alavanca que facilitava a remoção de objetos muito pesados.

É famosa a frase dita por Arquimedes para simbolizar a alavanca: "Deem-me um ponto de apoio e moverei a Terra."

Foram os gregos que inicialmente propuseram que a Terra estava no centro do universo com o sol, lua e todos os demais astros girando em torno dela. Esse sistema ficou conhecido como sistema geocêntrico.

Esse sistema foi utilizado por Cláudio Ptolomeu (85 ~ 165 d. C), um dos grandes cientistas gregos e prevaleceu até o séc. XVI durante o Renascimento Científico. Ptolomeu escreveu treze volumes sobre astronomia em uma obra conhecida como “Almagesto”, que é considerada a maior obra sobre essa ciência na Grécia antiga.

Platão, por exemplo, em seu livro “A República” já mencionava o conceito de Esfera Celeste, cujo centro seria ocupado pela Terra e que os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, bem como a esfera das estrelas fixas giravam em torno do planeta.

Observando o ponto fixo no céu ao redor do qual giravam esses astros, determinaram que esse seria a extremidade do eixo de rotação da Terra.

O apogeu da ciência na Grécia se deu no período de 600 a. C a 400 d. C . O nível conhecimento atingido pelos gregos, só começou a ser questionado após o séc. XVI, porém, até os dias de hoje, toda a Astronomia, Matemática e Física tem suas bases assentadas em princípios estabelecidos por essa brilhante civilização.

