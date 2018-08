Planetas gasosos: conheça Júpiter e Saturno

Manaus - Júpiter é o quinto planeta a partir do Sol, após Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Dista em média 778 milhões de quilômetros do Sol. Sua temperatura média é de -120° C e sua atmosfera é composta por 90% de hidrogênio, hélio, metano e amônia. Foi batizado com esse nome em honra ao deus dos deuses romano.

É o maior planeta do sistema solar com um diâmetro de 142.984 Km. Realiza sua volta em torno do Sol (translação) em 12 anos terrestres. O movimento em torno do próprio eixo (rotação) é feito em nove horas e 54 minutos.

Enquanto a Terra tem a Lua como satélite natural, Júpiter tem 79 luas, tendo como as principais: Io, Europa, Ganimedes, Calisto, Leda, Elara, Amaltéia e Metis. Europa tem se mostrado promissora para se encontrar algum tipo de forma de vida devido à existência de um oceano de água salgada em estado líquido sob sua crosta gelada.

A atmosfera do planeta é dividida em diversas faixas, em várias latitudes, resultando em turbulência e tempestades. A mais conhecida é a Grande Mancha Vermelha, descoberta no século XVII e cujos ventos chegam a 500 quilômetros por hora.

Essa tempestade tem um diâmetro transversal duas vezes maior do que a Terra e está situada a 22° ao sul do equador.

Júpiter foi observado a primeira vez por Galileu Galilei, em 1610, quando também foi possível a identificação de quatro de seus 79 satélites, Io, Europa, Ganimedes e Calisto. A primeira sonda a visitar Júpiter foi a Pioneer 10 em 1973.

Também foram usados como instrumentos de observação as visitas das sondas Pioneer 11, Voyager 1, 2 e Ulisses. A sonda Galileu orbitou Júpiter durante oito anos, terminando o seu serviço em setembro de 2003. É ainda observado regularmente pelo Telescópio Espacial Hubble.

A Grande Mancha Vermelha é conhecida por ter ventos tempestuosos de até 500 quilômetros por hora | Foto: Divulgação

Júpiter funciona como um grande escudo ou aspirador de pó do nosso sistema solar devido ao seu tamanho e força gravitacional. Provavelmente, tem livrado a Terra de impactos com grandes corpos celestes, o que poderia até extinguir a vida na Terra.

Um exemplo disso foi a colisão do cometa Shoemaker-Levy 9 em 1994 que foi atraído pelo campo gravitacional de Júpiter e se fragmentou.

Saturno

Saturno é o sexto planeta do sistema solar a partir do Sol. Foi batizado com esse nome em homenagem ao pai do deus Júpiter.

Dista em média cerca de 1 bilhão e 429.400 mil quilômetros do Sol e realiza seu movimento de translação em 29 anos e 167 dias terrestres e seu movimento de rotação em 10,233 horas.

Sua superfície tem uma área de 4,27 x 10^10 de quilômetros quadrados. É o segundo maior planeta do sistema solar e seu volume é 755 vezes maior que o da Terra. Sua temperatura média é de -139° C.

Possui 62 satélites, sendo os maiores Titã (único satélite no sistema solar que possui atmosfera), Tétis, Encelado, Hipérion, Japeto, Febe, Mimas, Reia e Dione. O campo gravitacional do planeta e seu baixo momento de inércia revelam que a maior parte de sua massa está concentrada próximo ao seu centro.

De fato, estima-se que o núcleo rochoso, com uma quantidade considerável de ferro, contenha uma massa de dez a vinte vezes a massa da Terra, sendo, portanto, maior que o núcleo de Júpiter.

A temperatura em seu núcleo atinge cerca de 9 000 K. Ao seu redor, circundam hidrogênio com uma quantidade considerável de hélio.

Nota-se também que, ao redor do núcleo há uma concentração proporcionalmente maior de elementos químicos pesados (com massa atômica maior que do hélio), especialmente sob a forma de gelos como água, metano e amônia.

Uma das principais características de Saturno são seus anéis. Tornam esse planeta o mais belo de todos no sistema solar, apesar de outros planetas também possuírem os seus. A origem desses anéis ainda é desconhecida.

Para alguns, são restos de um satélite que se desintegrou pela proximidade com o planeta. Para outros, são restos de cometas que se aproximaram demais do planeta.

