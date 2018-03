Cegueira nacional e o prélio ideológico

Manaus - “​O homem é um animal social”. Foi o que disse um dos maiores pensadores da humanidade, o filósofo grego Aristóteles, nascido 300 anos antes de Cristo. A vida em sociedade (seja ela qual for) é, portanto, uma condição humana, um instinto de sobrevivência.

​Pois bem, o fenômeno das organizações criminosas que, no Brasil, surge no ano de 1970 com a criação da facção Comando Vermelho (CV), dentro do presídio de Ilha Grande, Estado do Rio de Janeiro, é um patente exemplo do instinto de sobrevivência de um microgrupo social.

Leia também: Em ação da Polícia Civil e Militar traficantes são presos em Juriti-PA

​Mas não é só: o Primeiro Comando da Capital (PCC), criado no ano de 1993, no Estado de São Paulo, após o episódio conhecido como “Massacre do Carandirú”, tendo, inclusive, leis próprias, reforça a ideia de que o homem necessita, repise-se, por extinto de sobrevivência, se unir em grupo social, basta verificar os primeiros itens do estatuto da facção, onde informa que a luta é por lealdade, respeito, solidariedade, liberdade, justiça, paz e união contras as injustiças e opressão de dentro dos presídios.

​O paradoxo é que esse grupo que luta por tais direitos é o mesmo que retira da sociedade, na maioria das vezes de modo violento e covarde, a paz e a liberdade de ir e vir, pois somos prisioneiros em nossos próprios lares, vítimas da violência que assola o país.

​Assim, como se nota, há uma microssociedade dentro da própria sociedade, com ideais consolidados e atraentes para aqueles que se sentem excluídos. Não é por outro motivo que se percebe um crescimento vertiginoso de jovens no crime.

​Policiais todos os dias combatem, muitas vezes pagando um alto preço (a própria vida), as consequências causadas por esta microssociedade. Os jovens da periferia vislumbram a possibilidade de ascensão social, de uma vida de riqueza e poder, além de se sentirem pertencentes à uma família que irá oferecer a proteção e as condições de sobrevivência que não tiveram na macrossociedade, em razão da ausência de implementação de políticas públicas.

​Há, portanto, uma “venda nos olhos” da política nacional, onde se combate meramente as consequências e não as causas. Vamos acordar!

Edição: Lívia Nadjanara

