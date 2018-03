Astronomia, astrofísica e cosmologia

O estudo do universo pelo homem é a ciência mais antiga que se tem notícia na história da humanidade. Devido às suas necessidades de quando caçar, quando pescar ou quando plantar, exigia um conhecimento prévio do comportamento da natureza ao longo de todo o ano. É uma história maravilhosa que envolve povos antigos que viviam no oriente próximo, tais como os egípcios, babilônios, hebreus, dentre outros, além dos povos que viviam na Europa, como os gregos e romanos. Também não podemos nos esquecer dos povos do oriente, como os chineses e povos das Américas que atingiram um desenvolvimento invejável na astronomia, matemática, medicina e agricultura, como os Maias e os Incas. Foi uma evolução notável quando chegamos aos dias de hoje enviando naves para visitar novos corpos celestes em nosso sistema solar e até rumo às estrelas. Considerando que estamos atingindo os limites dos recursos disponíveis em nosso planeta, é natural que nos lancemos em busca de alternativas que num futuro não muito distante levará o homem a colonizar novos mundos naquilo que no seriado da TV “Star Trek” é a Fronteira Final. Para que os leitores dessa coluna possam ter uma ideia do que se pretende, a cada final de semana iremos discorrer sobre um assunto envolvendo a história dessa ciência fascinante, desde os primórdios da civilização até os dias de hoje, bem como sobre o que esperar dos próximos 100 anos. Serão artigos que não exigirão conhecimento prévio de matemática ou física para que o leitor possa com o tempo, considerando seu interesse, buscar maiores bases e se aprimorar na área e até quem sabe, um dia se tornar um astrônomo ou astrofísico ou cosmólogo. Especificamente nesse caso, haverá um artigo em que serão apresentados os caminhos para se tornar um profissional nessa área. Também discorreremos sobre alguns aspectos científicos sobre o atual estágio da ciência na busca por formas de vida fora da Terra e o que se espera para o futuro. Serão textos que servirão para relaxar num final de semana e, ao mesmo tempo, aprender um “pouquinho” sobre essa fantástica aventura humana. Boa leitura!

Sou o Ricardo R. da Silveira. Apesar de meu interesse pela astronomia desde os 8 anos de idade, acabei por atender aos interesses da cidade de Manaus pela existência de um grande e importante pólo industrial e me graduei em Economia e Contabilidade pela Universidade Federal do Amazonas. Fiz aperfeiçoamento em matemática. Também realizei especializações em Gestão Educacional pela Faculdade Dom Bosco e em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – ISAE (Manaus) e Mestrado em Administração de Empresa pela Fundação Getúlio Vargas – Rio de Janeiro. Hoje, já próximo da aposentadoria, resolvi correr em busca de um antigo sonho e passei a cursar Licenciatura em Física pela Universidade Luterana (Ulbra). É o primeiro passo nesse próximo desafio.

