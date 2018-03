Atualmente, quanto as empresas ainda se preocupam em manter a ética?

Manaus - Não é novidade que o país atravessa uma grave crise ética. A maior empresa nacional – o Estado – não tem apresentado exemplos de boas práticas. A cada dia, às vezes no mesmo, somos surpreendidos com escândalos que em nada coadunam com postura ética, bons valores e boas práticas. Porém, se levanta a questão: o que estamos fazendo para não reproduzir essa triste realidade?

Recentemente, casos de corrupção ligados à máquina estatal estão se tornando corriqueiros e, pior, muitas empresas privadas também seguem este modelo. Exemplos como o da operação “Carne Fraca”, que envolvem as empresas JBS e BRF, revelam que - por dinheiro, comprar fiscais, comercializar produtos adulterados e/ou estragados ou com datas de validade vencidas parece algo aceitável, mas não é! E sobre algumas construtoras, não vamos nem começar a falar...

De Maquiavel ao século XXI

São estes e outros casos que – bombardeados diariamente na mídia – contribuem para uma quase aceitação do inaceitável, em que nós vamos nos distanciando dos princípios éticos, conformando-nos com o que é menos antiético, confundindo o que é certo e errado.

Sobretudo, porque equilibrar essa balança não é nada fácil, já que essa história não começa hoje. Maquiavel inovou quando escreveu em pleno século XVI o famoso “O príncipe”, livro emblemático e controverso, mas que mostrava a realidade de uma Itália dividida.

O autor do livro propõe que o líder (príncipe) abra a mão de recursos pouco ortodoxos para permanecer no poder político a qualquer custo. São no geral, táticas e estratégias longe de constituírem o panteão das boas práticas. Entretanto, trazendo para a realidade, o funcionamento do jogo político retratado na obra, pode ser encaixado nos dias presentes tanto na política quanto nas empresas.

Ele foi corajoso em permanecer com o posicionamento indigesto, mas, nós somos – em boa parte – omissos em muitas situações e não mudamos! Muitas vezes fazemos vista grossa para certas atitudes que acontecem nas nossas empresas.

Todo mundo diz que é correto, mas a gente é mesmo?

Ao observarmos nossas atitudes, podemos nos pegar falando uma coisa, mas, agindo de outra forma. Há inconsistências no pensar e no agir e não percebemos. Para Ligia Maria Duque Johnson de Assis, psicóloga e diretora de educação e desenvolvimento da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Amazonas (ABRH-AM), acabamos nos acomodando em situações que dão certo, mesmo não sendo as corretas, e não sentimos necessidade em mudar.

“Repetimos comportamentos porque eles nos trazem um ganho, qualquer que seja o objetivo, seja material ou subjetivo. Ao repetir comportamentos nos acostumamos e eles passam a ser automáticos, ou seja, não os analisamos ou criticamos, só fazemos porque estão dando certo e em ‘time que está ganhando não se mexe’", comenta a diretora.

Por um mundo melhor

O outro lado da balança mostra que algumas lideranças empresariais, constituídas por gente com base moral sólida, vêm fazendo a diferença. Entenderam que o mundo só pode ser melhor se houver uma transformação no pensamento e comportamento das pessoas e colaboradores.

É preciso investir numa sociedade menos desigual e sustentável para que o próprio negócio continue. Atuam como agentes transformadores, desenvolvendo projetos sociais, educacionais ou implantando ações do bem. Afinal, a sua empresa segue esse modelo?

