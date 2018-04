O uso da astronomia no desenvolvimento das civilizações

Manaus-Desde o início da história da humanidade, os céus chamam a atenção dos homens. Além da beleza das noites estreladas com alguns corpos celestes se movendo pelo espaço e figuras formadas pelas estrelas fizeram os primeiros observadores a ligarem seus destinos na Terra a deuses, heróis e monstros que controlavam suas vidas através das forças da natureza.

Tudo que precisava ser feito em seu dia-a- dia buscava-se uma orientação vinda do céu. Pela posição ou movimentação dos astros, eles sabiam quando deveriam plantar, quando deveriam colher, a época das chuvas, a época das secas e o prenúncio de tragédias que os cometas traziam em sua passagem pelos céus. Muitas vezes, os objetivos estavam ligados à astrologia.

Grandes civilizações desenvolveram conhecimentos extraordinários de astronomia, tendo em vista a necessidade que possuíam para manter vivo seu povo. Egípcios, babilônios, assírios, árabes e outros povos do oriente próximo criaram a base de tudo que conhecemos hoje sobre o espaço.

O rio Nilo que tornou o Egito a maior civilização do mundo antigo gerou toda a riqueza dessa espantosa civilização. Para os egípcios, as cheias do Nilo eram lágrimas de Ísis pela morte de seu esposo Osíris, assassinado por Set. A estrela Sírius quando surgia no firmamento, indicava a subida das águas do Nilo.

É do conhecimento de todos que as grandes pirâmides do Egito possuem dados de astronomia que assombram até hoje os estudiosos por sua precisão, quando naquela época não haviam instrumentos adequados para medir determinados eventos da natureza.

Aliás, os egípcios realizaram grandes proezas na astronomia, matemática, medicina, dentre outras áreas do conhecimento humano. Veja alguns deles:

1. As pirâmides têm suas faces voltadas com grande precisão

para os 4 pontos cardeais;

2. O calendário possuía 360 dias, sendo bem próximo ao

utilizado nos dias de hoje;

3. Sua matemática era baseada no sistema decimal, ao qual

utilizamos atualmente;

4. As pirâmides possuíam orientação para as estrelas Kochab na constelação de Ursa Menor e Mizar na Ursa Maior a 2.500 A.C, o que mudou nos dias de hoje devido ao movimento de precessão da Terra que ocorre a cada 26.000 anos.

Na Babilônia, outra grande civilização que se desenvolveu entre os rios Tigre e Eufrates, contribuíram significantemente com a astronomia e matemática, além de outras ciências.

Criaram a escrita cuneiforme e estabeleceram que o círculo possuía 360° divididos em 60’ e estes subdivididos em 60”.

Os babilônios ficaram conhecidos também pela construção dos famosos Jardins Suspensos, uma das maravilhas do mundo antigo. Um dos seus maiores feitos foi o “Código de Hamurabi” que estabeleciam os princípios legais para a justiça daquele povo. De lá que veio o princípio jurídico “olho por olho, dente por dente”.

Quase todo o conhecimento dos gregos sobre as constelações e planetas vieram dos babilônios e assírios que determinaram com certa precisão um catálogo dessas constelações e os movimentos dos planetas contra o fundo das estrelas.

Enfim, muitos outros povos do Oriente Próximo seguiram ensinamentos dos egípcios e babilônios no sentido de regular suas atividades no dia-a-dia e até adivinhar o desejo dos deuses.

Porém, somente com o estabelecimento de princípios científicos pelos gregos, o mundo entrou em uma nova era que somente seria ultrapassado no século XVI.

