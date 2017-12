Em tempos de liquidação, monte o look sem gastar muito

| Foto: Divulgação

Após as festas de final de ano, as lojas costumam realizar liquidações com o intuito escoar o estoque e fomentar a venda em um período que costuma ser mais parado, e com isso, surgem várias ofertas imperdíveis que acabam nos fazendo gastar um pouquinho mais do que deveríamos. Como nossa meta é economizar mais em 2018, separei algumas dicas para aproveitarmos as ofertas de forma consciente e não começar o ano no vermelho.



1. Faça uma lista



Muitas vezes já compramos o suficiente no final de ano ou até mesmo acabamos ganhando. Aproveite as liquidações para comprar aquilo que você realmente está precisando no momento. Que tal fazer uma limpa no armário na última semana do ano e anotar o que precisa? Isso acaba facilitando e te ajudando a ter autocontrole na hora de ir as lojas, tendo em mente o que você quer, fica mais fácil manter o foco.

2. Você realmente precisa disso?



Você realmente precisa comprar um vestido de paetê da sua marca favorita que está com um desconto irresistível de 50%? Muitas vezes acabamos comprando peças no impulso por estar com um preço muito atrativo, e não paramos para pensar onde usaríamos ou se temos outras peças que combinam com aquela em casa. Resultado: a peça fica o resto do ano parada no fundo do armário e você poderia ter poupado alguns dinheiros ou investido em algo que usaria bem mais.

3. Acompanhe as redes sociais das lojas



Liquidações são perfeitas para você garantir um look daquela marca que você acha maravilhosa, mas que o preço não é tão amigo assim. Para não perder a oportunidade, é sempre bom seguir suas marcas favoritas nas redes sociais, e até mesmo assinar as newsletters delas para ficar de olho e saber em primeira mão dos descontos.

4. Comprar no final da liquidação



Comprar nos primeiros dias das liquidações tem suas vantagens, afinal de contas você terá acesso a mais peças e as chances de fazer o achado do ano são bem maiores. Entretanto, algumas lojas costumam dá um desconto muito maior nos últimos dias das promoções, então dependendo da situação, vale a pena esperar algumas semanas antes de ir em busca dos seus achados. A Zara faz muito isso, e cansei de comprar peças nos primeiros dias de liquidação e encontrar até 50% mais barato semanas depois.

5. Vá com tempo



Para fazer os melhores achadinhos, a melhor dica é ir com calma e ter bastante tempo disponível. Comprar as pressas acaba resultando em compras por impulso que muitas vezes geram arrependimentos. Gosto de ir às compras sozinhas, assim consigo olhar com calma, experimentar e tomar decisões mais assertivas.

Depois que passei a seguir essas dicas, senti muita diferença tanto no bolso quanto no armário, que passou a ter peças que realmente eu usava e o número de peças que ficavam paradas sem utilidade alguma caiu muito. O projeto de economizar mais em 2018 segue firme, e tenho certeza que vamos conseguir :)

Luana Melo

monteolook@gmail.com