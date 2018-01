Como cumprir as promessas de dieta depois das festas de fim de ano?

Dia primeiro as promessas foram feitas, as metas foram traçadas. Como cumprir com o prometido?Como não desistir no segundo dia? Aqui vão três dicas que vão te ajudar a enfrentar mais este desafio:

Em primeiro lugar, conheça o local onde vai treinar, seja qual for: academia, galpão, academia ao ar livre, circuito de rua, estúdio de dança etc. Veja se está a vontade no local, se o meio lhe agrada, jamais treine em um local que não se sinta bem.

Não corra o risco de fazer um plano de seis meses em uma academia e desistir no primeiro mês. O ambiente é muito importante para o seu bem estar. Perceba tudo: segurança, aparelhos, banheiros, professores, alunos. Use sua empatia e você sempre saberá se aquele é o seu lugar.

Segundo, não vá com muita sede ao pote, ou seja, respeite seu limite. Vá devagar, conheça seu corpo e deixe que ele dê os sinais. Comece com pouca carga e poucos exercícios. Inicie com 20 minutos de caminhada e vá gradualmente aumentando o tempo, para depois correr.

Não se arrisque a ficar super dolorido no primeiro dia e não aguentar se mexer no dia seguinte. Quem nunca? O processo inicial é de suma importância, por isso, dê preferência a uma atividade que goste ou lhe dê prazer. Se estiver em uma academia, experimente todas as opções de aulas até encontrar as que você se encaixará.

Na minha experiência desses 30 anos frequentando diversas modalidades, a musculação é uma atividade essencial e complementar a qualquer esporte, porque com ela adquirimos músculos fortes que protegem nossas articulações e coluna vertebral, diminuindo os riscos de lesões.

Observem que não sou profissional da área, mas sim uma pessoa comum, como vocês, que já passou por várias desistências, inúmeras experiências mas que, hoje em dia, se sente totalmente motivada.Acreditem, queridos, este dia chega, e o importante é não desistir no primeiro percalço, no primeiro dia.

Em terceiro lugar, temos um inimiga oculta chamada “preguiça”. Não deixe ela te derrubar, seja racional, pense no seu investimento e ganhos para sua saúde, bem estar e estética. Pense muito bem antes de perder um dia de treino, não se auto-sabote. A constância é importantíssima para o resultado.

Claro que o descanso é fundamental, mas deve ser encaixado no treino e visto com antecedência. Por último, crie uma rotina de alongamento após os exercícios, pois, ele previne lesões, aumenta sua mobilidade e equilíbrio e melhora a postura. Por muitos anos treinei sem me alongar e estou colhendo os frutos negativos agora, por isso, saiba que é essencial alongar-se após os treinos.

Espero que tenha ajudado você a iniciar essa jornada, e principalmente, a não desistir dela. Vista-se com roupas confortáveis, mantenha o foco e feliz ano novo!

