Para os seus, o justo. Ao povo, o que sobra?

Servidores tiveram que paralisar atividades, deixar cidadãos amazonenses sem os serviços de segurança pública e estudantes de todos os municípios sem aula | Foto:

Um gesto heroico, não fossem os beneficiados. Antes deles, outros servidores tiveram que paralisar atividades, deixar cidadãos amazonenses sem os serviços de segurança pública e estudantes de todos os municípios por mais de 20 dias sem aula. Os privilegiados não precisaram entrar em greve, até porque o chefe já havia dito que o salário líquido de R$ 13,5 mil, era um ganho muito baixo para um servidor do Estado, de primeiro escalão, e que o risco de roubar com esse salário era muito alto.



Agora, de maneira sorrateira, sem tratar do assunto com a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), por meio de um decreto, o governador Amazonino Mendes resolveu conceder um superabono “singular” de R$ 14 mil mensais, ao seu secretariado. Até dezembro, pelo menos, a turma do “bem-bom” do governo do Estado vai receber, na folha de pagamento, um salário de R$ 27,5 mil, retroativo ao mês de março deste ano.

Um reajuste disfarçado de abono, para acabar - segundo o discurso do próprio governador Amazonino Mendes -, com o risco dessa categoria de funcionários do Estado, considerada de altíssima confiança, de superfaturar contratos na saúde, educação, segurança pública e infraestrutura, por exemplo. Vai evitar ainda que ela aceite propinas, desvie materiais e equipamentos, entre outras formas de roubar no ambiente público.

No decreto, o governo faz questão de dizer que a atual remuneração ao cargo de secretário não é justa ao volume de trabalho e ao grau de responsabilidade imposto a ele. Lembrou também que, a mesma não é reajustada há mais de uma década e que ela ainda foi reduzida em meados de 2015. Era R$ 15 mil, mas foi reduzida diante da crise econômica. Agora, com os cofres estaduais em recuperação, foi possível uma recomposição de mais de 100%.

A disposição de Amazonino de recompor o salário dos seus secretários poderia ter sido a mesma para com os professores e os policiais militares, por exemplo. No entanto, na contramão desse gesto, o governador, já em fim de carreira -ou não-, deixou a corda esticar. Levou as duas categorias até o limite da paciência. Não concedeu o valor que eles pediram e ainda tentou sair como herói, pagando os reajustes de forma escalonada.