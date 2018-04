Da manobra de Amazonino à desatenção dos órgãos do AM

Amazonino Mendes autorizou a concessão do super abono aos secretários, executivos e adjuntos, presidentes e diretores intermediários de autarquias e fundações. | Foto: Malika





A manobra do governo do Estado para conceder um reajuste de salário aos secretários estaduais é vista por analistas jurídicos como ilegal. Nesta análise, os R$ 14 mil de abono ao primeiro escalão do Poder Executivo, concedido por meio de um decreto governamental, sem a apreciação da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), pode levar os beneficiados a incorrer em crimes de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito, caso eles recebam o tal pagamento da forma como o processo foi feito.

Nessa frente, o Poder Legislativo estadual apresentou uma resolução legislativa, que pede o cancelamento dos efeitos da decisão arbitrária do governo estadual, porque, segundo afirmam, é a Assembleia Legislativa que detém a primazia para analisar e aprovar matérias que preveem aumento salarial. O documento questiona a legalidade do decreto estadual nº 38.853, publicado no dia 9 de abril de 2018, por meio do qual o governador Amazonino Mendes autorizou a concessão do superabono aos secretários, secretários executivos e adjuntos, presidentes e diretores intermediários de autarquias e fundações.

Com um olhar mais crítico, o caso em voga, que parece não passar de uma briga política armada, entre os poderes Executivo e Legislativo, nos leva a refletir sobre os papéis das instituições em relação as suas obrigações e seus deveres. É importante avaliar os possíveis privilégios aos escolhidos e a forma como usam as brechas da legislação para tentar aplicá-los, em detrimento do que é moral e justo para o coletivo e a sociedade como um todo. Se pode ser bom para uns poucos, porque também não pode ser bom para os outros, nas devidas medidas proporcionais?

E diante desses movimentos, é preciso refletir ainda sobre o papel dos órgãos de controle e fiscalização, para que essas medições de força política, em ano eleitoral ou não, não prejudiquem o cidadão, já muito judiado com a falta de políticas públicas efetivas. Além da Assembleia, que está diretamente envolvida no caso, de todos os outros órgãos que poderiam questionar algum ponto desse jogo, até agora somente o Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado (TCE) agiu. O Ministério Público do Estado, nada.