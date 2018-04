Abono aos secretários acende alerta: Amazonas está em crise?

Além de suscitar a ira dos integrantes da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas – que se sentiram desrespeitados - e dos professores estaduais – que passaram duas semanas de sol a sol reivindicando reajuste de seus vencimentos -, o abono salarial concedido pelo governador Amazonino Mendes aos seus secretários atestou que o Estado não vive uma crise financeira e abriu “jurisprudência” para que as demais categorias também lutem por remunerações melhores.



Pegando carona na luta e vitória dos policiais militares, bombeiros militares e professores e do mimo ao secretariado, ontem (12) foi a vez dos servidores da saúde pressionarem o Executivo. Em pelo menos dois locais de Manaus, houve manifestações por melhorias salariais. E a pressão deu certo. A classe, que estava há quatro anos sem o reajuste da data-base, recusou os 7% oferecidos inicialmente pelo governo e fechou, em reunião no final da tarde, um reajuste de 10,85%, sendo 2,68% referente à data-base deste ano e outros 8,17% retroativo de 2015.

Ficou acordado, também, que em 2019 serão concedidos 9,27% retroativos a 2016, mas em 2020 serão 4,08% retroativos de 2017. Além disso, o auxílio-alimentação saltará de R$ 220 para R$ 420.

É importante lembrar que por ordem de Amazonino, o secretário de saúde, Francisco Deotado, adiantou-se e abriu o diálogo com a categoria no início de abril, já pensando em evitar greves.

Nas últimas reivindicações das classes trabalhadoras, o governo adotou a tática de deixar o caos acontecer para depois posar de salvador. Desta vez, decidiu não arriscar. O abono aos secretários não deixou o cenário adequado para tal prática, já que a desculpa da falta de dinheiro caiu por terra.