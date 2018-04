A misteriosa janela partidária e os rumos da política no Amazonas

A chamada janela partidária, prazo de 30 dias dado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que políticos possam trocar de partido sem perderem o mandato por infidelidade partidária, terminou no dia 7 de março, mas no Amazonas ainda não acabou. As trocas de siglas começarão a ser analisadas nesta semana pelo Tribunal Regional Eleitoral, e, caso haja inconsistências na documentação; podem ser impugnadas, colocando muito político em maus lençóis.



Isso porque a troca de sigla é sempre um ato de campanha em período de pré-campanha. E por trás das mudanças há sempre uma orientação dos “caciques”, já pensando nas coligações do pleito que se avizinha.

A importância das filiação no jogo político é tão grande, que no Amazonas, muitos parlamentares adotaram o mistério.

Até agora, não se sabe, por exemplo, onde se abrigaram os deputados estaduais Wanderley Dallas e Vicente Lopes, ambos ex-MDB. Rumores dão conta de que o primeiro foi para o Solidariedade e o outro para o Partido Verde. Orlando Cidade e Dermilson Chagas também são uma incógnita.

O fato é que todos os citados são da base de apoio ao governador Amazonino Mendes, o que mostra uma clara estratégia do chefe do Poder Executivo em atrair - com tempo de TV e bom fundo partidário - siglas para seu lado.

Com o fim das doações empresariais nas eleições, proibidas pelo Supremo Tribunal Federal desde 2015, as articulações são tão importantes quanto as propostas apresentadas aos leitores. Sabe-se que com dinheiro é possível visitar mais municípios, produzir material de marketing de excelência e assim se aproximar do eleitor.

A janela partidária não é, portanto, um mero período de 30 dias. Na verdade, é um mês que pode definir a vida dos candidatos nos próximos quatro anos. Por isso, tanto mistério e negociação nesse período.