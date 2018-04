Tiro no pé? Se houvesse sabedoria, Amazonino não precisaria recuar

Dizem os antigos que mais vale um covarde vivo do que um herói morto. A frase pode não ser uma unanimidade, mas, em algum momento na vida, é preciso pô-la em prática. A bíblia sagrada, por exemplo, é repleta de ensinamentos sobre prudência e sempre as atribui àqueles que têm sabedoria.



Um pai que, após ser xingado no trânsito, resolve não revidar para dar bom exemplo a seu filho pequeno e resguardar a integridade de sua família colocou em prática a sabedoria. Uma pessoa que se cala diante da ignorância arrogante de outrem também demonstra que é sábia.

No entanto, recuar nem sempre é sinônimo de sabedoria. Dependendo de quem é o autor da ação, podem-se configurar vários tipos de interesses senão a tal sabedoria.

Ao voltar atrás e revogar o Decreto 38.853, de 9 de abril de 2018, que concedia abono de até R$ 14 mil aos secretários de estado, Amazonino Mendes mostrou que hoje em dia sabedoria não é seu forte. Na verdade, o recuo se deu por conta da pressão sofrida por parte de vários deputados estaduais que ingressaram com decreto legislativo para tornar sem efeito o “mimo” concedido pelo governador e, mais do que isso, pelo temor de ter problemas com a justiça eleitoral e se tornar inelegível nas eleições de outubro, na qual já se articula para ser candidato à reeleição.

O fato é que Amazonino Mendes, homem que foi três vezes governador do Amazonas, no alto de sua tão propagada experiência administrativa, mostrou inabilidade ao querer valorizar seu secretariado por meio de um decreto feito na surdina e sem a anuência da Assembleia Legislativa.

Tal atitude, na verdade, só comprovou que, desde o início, o chefe do poder executivo agiu sem inteligência nessa questão. Mais do que isso, mostrou, também, falta de feeling, já que o decreto foi publicado logo após o fim da greve dos professores estaduais, que reivindicavam 35% de reajuste salarial e receberam 27,02%.

A conclusão, portanto, é que idade, de fato, não tem relação direta com sabedoria.