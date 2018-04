Tolerância Zero em solo baré? Diferenças entre Manaus e Nova Iorque

As leis do âmbito criminal, nos Estados Unidos da América (EUA), têm muitas distinções em relação ao Código Penal brasileiro, segundo especialistas do direito, a começar pela rigidez do sistema penal norte-americano. Mas, essa afirmativa e suas razões no âmbito das realidades dos países não está sendo levada em consideração pelo governador do Estado, Amazonino Mendes, neste momento, em viagem à Nova Iorque.



Para resolver os problemas enfrentados pelas forças da segurança pública do Amazonas, Amazonino anunciou, em sua rede social, com vídeo e texto, a contratação da consultoria do ex-prefeito nova-iorquino, Rudolph Giuliani, conhecido mundialmente pela implantação do programa “Tolerância Zero”, em meados de 1994.

Modelo de Nova Iorque

A iniciativa foi criada num período em que uma das cidades norte-americanas mais visitadas por turistas de todo o mundo vivia uma grave sensação de insegurança. Era grande o volume de pequenos furtos em lojas e padarias, principalmente na região do baixo meretrício, que ficava nos arredores da Times Square, além da moda negativa de nova-iorquinos, que pulavam as catracas do metrô.

Com o afastamento das casas de prostituição para regiões mais afastadas do centro de Nova Iorque é a aplicação de uma legislação firme, com pena de prisão para os crimes de menor potencial ofensivo, Rudolph Giuliani obteve sucesso, à época.

Realidade do Brasil

No Brasil, pela Lei número 9.099, de 26 de setembro de 1995, os criminosos punidos com pena de até dois anos não sofrem a perda da liberdade. Não são encarcerados. Em 1969, o norte-americano Charles Manson, criador de uma seita que assassinou muitas pessoas, entre elas a atriz Sharon Tate, pegou prisão perpétua. No Brasil, Susane Risthofem que matou seus pais com a ajuda de comparsas, em 2002, hoje já regrediu de regime e já pode cumprir pena no regime aberto.

As diferenças são claras. Mas, nos resta ainda questionar o fato de o governador ter ido tratar de assuntos de segurança pública fora do país e não ter levado um assessor do segmento. Vamos esperar pelo relatório que ele tem a obrigação legal de apresentar à Assembleia Legislativa. O dinheiro público não pode ser gasto em algo que não vai trazer retorno para o nosso Estado.

Leia mais:



Ex-secretária do AM é presa por desvio de milhões

Na Aleam Sabá Reis anuncia que pedirá impeachment de Amazonino

Consultoria americana no Amazonas? Manaus não é Nova Iorque