BR 319: entra ano e sai ano e a novela do asfaltamento não tem fim

Entra ano, e sai ano; e a novela do asfaltamento da BR-319 não tem fim. Às vésperas da eleição que vai mudar – ou manter – os rumos do país, a estrada fantasma continua na pauta dos pré-candidatos.



A ex-ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, apontada como aquela que impediu o asfaltamento da BR, volta a direcionar suas críticas contra a recuperação da estrada, que um dia ligou o Amazonas ao resto do país.

Candidata a presidente pela rede de Sustentabilidade, Marina, em sua passagem por Manaus, manteve o discurso. Deixou claro que se depender dela, o asfaltamento da BR 319 só sai depois do licenciamento ambiental.

Para a presidenciável, para ser viável, um projeto deve, também, “ser viável do ponto de vista econômico, social e ambiental” .

Ao endurecer o discurso, a candidata ignora a importância estratégica da 319. E olha que Marina mesmo tendo nascido no Acre, já morou em Manaus, onde até lavou roupa no igarapé do 40, fato que conta com orgulho. Então, se conhece nossa realidade, por que ser contra um pleito tão necessário ao desenvolvimento da região?

Diferente de Marina, e sem conhecer muito de Amazônia, a também presidenciável Manuela D’Ávila (PC do B) demonstrou mais sensibilidade em relação à nossa realidade. “ É inadmissível que a região possa se interligar aos EUA e ao Canadá e não se integre às regiões do próprio país. A reconstrução dessa rodovia é necessária, porque é estratégica para todo o país”, disse a pré-candidata.

É claro que a questão ambiental é importante e tem que ser respeitada, mas o desenvolvimento do Estado também. Então, por que não unir as duas prioridades e tentarmos, juntos, encontrar uma saída? É uma questão de bom senso!





