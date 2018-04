Pressa em dispensar o uso das licitações é inimiga da perfeição no AM

A pressa é importante em momentos específicos, mas em sua grande maioria, mais atrapalha do que ajuda. Talvez por essa constatação, alguém, há muito tempo atrás, eternizou o famoso dito popular: “a pressa é inimiga da perfeição”.

No âmbito do serviço público, a pressa é louvável quando o agente do Estado atua para minimizar o sofrimento da população, para dar mais dignidade aos munícipes e garantir os direitos básicos a todos. Porém, há momentos em que a pressa mais se assemelha à falta de maturidade e responsabilidade do que ao desejo de ajudar o próximo.

Os 160 contratos celebrados em 2018 pelo Governo do Estado com dispensa de licitação são um excelente exemplo de que a pressa nem sempre é o melhor caminho. A dispensa de licitação é respaldada pelo Artigo 24 da Lei 8.666 de 1993, porém há pré-requisitos. A contratação deve limitar-se à aquisição de bens e serviços indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo.

A contratação de uma empresa para executar o serviço de logística da Secretaria de Educação (Seduc) por R$ 12.493.680,78 é uma pressa sem necessidade. E dispensar licitação de R$ 9.012.799,68 para contratar serviços de reprografia? Isso é no mínimo uma falta de sensibilidade de quem, diariamente, reclama da falta de recursos para gerir a máquina pública e, recentemente, deu “chá de cadeira” nos professores e policiais para conceder o reajuste salarial que lhes era de direito.

O Amazonas tem problemas urgentes, é verdade, como as cidades que estão sendo prejudicadas pela cheia e vazante dos rios, mas dispensar quase que uma licitação por dia não é a demonstração de cuidado com a população, sim o mau uso de uma excepcionalidade da Lei.

Leia mais:

Licitação para compra de viaturas do governo do AM é supensa pelo TCE



BR 319: entra ano e sai ano e a novela do asfaltamento não tem fim



No Dia Mundial da terra, a poluição é realidade no Amazonas