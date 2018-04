Ruim com Dilma, pior sem ela

O governo de Michel Temer (MDB) continua dando as costas para o Amazonas.



Recentemente, políticos da bancada amazonense andaram fazendo uma peregrinação pelo Planalto Central em busca de uma explicação do porquê verbas aprovadas no orçamento da União e destinadas ao Estado do Amazonas foram canceladas.

Temer cancelou R$ 264,13 milhões de outras áreas. A Região Norte ficou desfalcada de R$ 45,81 milhões, e o Amazonas com 35,8% a menos desse montante (R$ 16,4 milhões).

A grita, claro, foi geral. Principalmente por parte dos empresários, que lá atrás fizeram pressão para tirar a presidente Dilma (PT) mas, hoje, percebem que era ruim com ela, mas está sendo bem pior sem ela.

A própria Confederação Nacional da Indústria, que apoiou o impeachment, hoje usa seu poder de mídia para divulgar pesquisas mostrando que apenas 5% da população avalia o governo de Michel Temer como bom, enquanto 72% consideram a gestão federal péssima. Os dados são do Ibope a da CNI, que na última pesquisa já mostrava uma rejeição de 74% ao presidente.

Não se trata de defender ou criticar essa ou aquela sigla partidária. Mas, outro dado apontado pela pesquisa é que o período de maior aprovação dos governos brasileiros recentes está entre 2003 a 2011, na gestão de Lula e Dilma. O período de pior avaliação é de 2016 a 2018, durante a presidência de Temer.

Quem ainda hoje está colado no presidente e tenta blindar seu curto mandato contra a enxurrada de acusações que respinga em sua forma de governar, por certo vai sentir a insatisfação do povo nas urnas, quando outubro chegar.

