Em Tempo inova e traz edição de segunda-feira em formato digital

Manaus - A edição de segunda-feira, que vem sendo publicada há 31 anos pelo seu jornal EM TEMPO, deixará de circular temporariamente para que sejam feitos alguns ajustes técnicos e adaptações na distribuição de encargos na equipe de redação, que vem passando por uma transformação para se adequar às exigência dos novos tempos, que vêm mudando os rumos dos jornais impressos.

Agora, a produção de matérias trabalhadas durante a semana, que seriam incluídas no jornal de segunda-feira, serão publicadas nas edições de domingo a partir desta edição. O factual que aconteceu no final de semana, e os principais fatos do dia (segunda) serão apresentados totalmente no formato digital pelo portal EM TEMPO (emtempo.com.br). Por isso, leitores, a edição de segunda-feira será 100% digital. E todo o conteúdo do impresso também terá acesso exclusivo pela web.

A iniciativa vem ao encontro das transformações dos negócios das comunicações, com adequações às necessidades de competitividade, racionalização de recursos, e de ampliação permanente da base de leitores no impresso e no digital. Foi para isso que ampliamos nossa equipe do Portal, que vem desenvolvendo uma excelente cobertura dos fatos do dia, a partir das 05h00 horas da manhã.

Ao tomar essa decisão, o EM TEMPO está seguindo a evolução das mídias, das tecnologias, transformações de consumo de informação, interatividade, diferentes hábitos e comportamentos, que estão sendo adotados pelos maiores jornais do país. Para preencher a lacuna do impressos de segunda-feira, estamos investindo todo o potencial de nossa equipe de repórteres, fotógrafos, editores, diagramadores e gráficos nas edições do restante da semana, na qual estamos colocando, diariamente, nas bancas um jornal vibrante, com reportagens especiais e tratamento gráfico diferenciado, como esta edição de hoje.Saiba, leitor, que nossos profissionais continuarão atentos para colocar em suas mãos a mais completa cobertura dos fatos que movimentam o Estado, a cidade, o país e o mundo. Esse é o nosso compromisso.

