Indústria das invasões em Manaus mostra o lado negro da força

A indústria de invasões no Amazonas atormenta a cabeça de ambientalistas, gestores e ativistas no Estado, há muito tempo. Essa problemática mostra o lado negro desses locais, principalmente, dentro de casebres e ruas sem asfalto, na capital e no interior do Amazonas.



Sem comando ou controle do Governo do Amazonas, Áreas de Preservação Ambiental (APAs) dessas localidades, aos poucos, são desmatadas e destruídas diariamente por “pseudos sem terra”, que buscam uma moradia ou teto digno para sobreviver nas cidades, porém a devastação da fauna e flora não é o único obstáculo para as autoridades (juízes, delegados, secretários, etc).

Nesses locais, o buraco é mais embaixo, pois se torna esconderijo propício de traficantes, assassinos, ladrões, estupradores , entre outros criminosos que atormentam uma classe sem perspectiva de vida ou futuro educacional.

Tal situação ocorre, porque nosso país é dominado por mensaleiros, empresários corruptos, que, a cada dia, acabam mais e mais com a economia brasileira.

Nessas invasões, pequenos bandidos e foragidos da Justiça tornam-se a “lei” e mostram que o Estado não consegue controlar toda sua extensão geográfica. Policiais que fazem patrulhamento nessas regiões se tremem de medo e muitas das vezes nem pisam nas terras de areia ou barro batido desses locais.

A pergunta que fica para os gestores é: até quando árvores, plantas, flores ou animais serão aniquilados por pessoas truculentas?

Nessa hora, a velha música de Gabriel Pensador vem na cabeça: “Até quando você vai ficar levando (porrada, porrada)? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando vai ser saco de pancada?”

Leia mais:

Intermináveis noites de crimes em Manaus revelam inércia e omissão

Na arte de beneficiar amigos do 'dominó', Negão dispensa licitações