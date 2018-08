'Não vote em mim, vote no Estado', diz campanha de Amazonino Mendes

— O Amazonas é o nosso candidato, é o nosso partido. Quem tem que ganhar é o Amazonas. Eu voto no Amazonas –, diz parte do vídeo | Foto: Malika

Vitorioso na eleição suplementar do ano passado explorando o amor como slogan, Amazonino Mendes (PDT), mais uma vez, aposta em uma ação de marketing na qual ele não é o ator principal.

BR-319 é o caminho

O senador Eduardo Braga (MDB) começou sua peregrinação pelo interior, na campanha à reeleição.

Em Manacapuru, Eduardo alertou que, apesar das realizações na Região Metropolitana de Manaus, é preciso avançar, e um dos caminhos para gerar oportunidade de emprego e renda é a BR-319, cujas intervenções passam pelo Senado.

Saída pela ponte

Braga disse que o desenvolvimento do Estado com a realização de grandes obras deve convergir para a interligação com rodovia.

— O caminho mais curto é uma ponte que fará a interligação da estrada duplicada de Manacapuru com a BR-319, entre Bela Vista e Manaquiri -.

Justiça eleitoral atenta

Um leitor enviou mensagem à CONTEXTO parabenizando a equipe de fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral no Amazonas (TRE-AM), que durante o domingo foi vista realizando visitas em diversas zonas da cidade.

Bandeira do Cabeção

É verdade que bandeira em sinal não ganha voto.

Mas, se ganhasse, o ex-vice-governador Henrique Oliveira (Pros) já estaria eleito. Na Zona Centro-Sul de Manaus, o candidato a deputado federal é quem mais tem apoiadores empunhando bandeirolas com seu número.

Agosto Lilás

Projeto de Lei da vereadora de Manaus Professora Jaqueline (PHS) quer estabelecer na cidade o Agosto Lilás.

A campanha tem como intuito realizar atividades e mobilizações direcionadas a mulheres e meninas sobre seus direitos.

De quebra, o Agosto Lilás vai tentar sensibilizar os homens com relação à violência contra a mulher.

Dá-lhe, Lula!

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou as intenções de voto, segundo pesquisa do instituto MDA, em parceria com a Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada ontem (20).

Mesmo condenado no âmbito da Operação Lava Jato e preso, o petista continua crescendo na preferência eleitoral e saltou de 32,4%, em maio, para 37,3%, neste momento.

Na sequência

Atrás de Lula, aparecem Jair Bolsonaro (PSL), com 18,3%, e Marina Silva (Rede), com 5,6%. O candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, está em 4º lugar no levantamento, com 4,9% das intenções.

Lanternas

Ciro Gomes, do PDT, aparece atrás do tucano, com 4,1%. Depois deles, a pesquisa ainda registra Alvaro Dias (Podemos), com 2,7%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 0,9%.

Shopping mexe errado

O gerenciamento do shopping Ponta Negra mexeu no estacionamento de forma equivocada.

O principal do serviço Valet é dar uma certa comodidade ao consumidor – por isso custa mais caro – que, antes, chegava à porta do shopping, entregava a chave para o manobrista e ia às compras, ao cinema, ao restaurante. Na saída, pegava o carro de volta na maior tranquilidade.

Pra que Valet?

Até aí estava tudo bem.

Então o shopping resolveu transferir o Valet para o estacionamento do andar inferior (G1), obrigando o proprietário do carro a pegar a escada rolante e ir buscar o carro lá embaixo.

Ora, se é para descer, não precisa Valet. É só ir direto para lá, que tem vagas à vontade e pela metade do preço.

Dois gargalos

Falando em carro, dois pontos, duas mexidas recentes em Manaus criaram gargalos no trânsito que poderiam ser evitados: o estacionamento da OAB, na avenida Salvador, e um semáforo instalado em frente ao Tribunal de Contas do Estado (TCED), na Avenida Efigênio Salles.

Paredão da OAB

No primeiro, a lentidão com que os carros dos advogados se movimentam para entrar no estacionamento fecha a faixa do lado esquerdo da pista.

E isso vem gerando um grande engarrafamento e a retenção no escoamento dos veículos.

Sinal indigesto

No segundo gargalo, o semáforo do TCE estrangulou uma das poucas avenidas onde o fluxo dos carros era rápido e ajudava a aliviar o intenso volume de carros vindos da Zona Leste no sentido Centro.

Com isso, a Efigênio se transformou no inferno para quem tem pressa de chegar.

Perguntar não ofende

E se fosse um reles mortal que tivesse solicitado um semáforo naquele trecho tão importante para o trânsito fluir, teria sido instalado?





