No Amazonas, o caos é uma escada para governo corrupto

Quem é fã de Game Of Thrones deve lembrar dessa frase, "O caos é uma escada", dita pelo personagem Petyr Baelish, o Mindinho, homem manipulador, traiçoeiro, dedicou sua vida para servir a apenas uma pessoa: a si mesmo.

Segundo ele, “o caos é uma escada”, porque vê nele uma oportunidade de “subir” socialmente e triunfar a partir do mal.

O fato é que, quando um governo não vive em prol do seu Estado, o resultado é um caos, um poço à espera de nos engolir a todos.

É exatamente o que está havendo no Amazonas, que tem seu próprio mindinho – o governador do Estado. Homem que coloca seus interesses políticos acima de tudo, de todos, inclusive acima da lei. E como foi dito, por nada ser feito em prol do Estado, do seu povo, o caos impera, e, através dele, o atual mandatário tenta chegar ao topo mais uma vez.

A obscuridade nos devora de tal forma, que sequer sabemos a quem recorrer, ou melhor, não há a quem recorrer.

E para que o pandemônio fique extremo, a lei do silêncio foi ordenada, nós, do meio de comunicação, não temos mais acesso a nada que envolva o governo, crimes ocorrem e, mesmo com nossa insistência, as informações nos são negadas. E qual o objetivo disso?

Para tudo há uma razão. O que querem esconder?

Uma coisa podemos afirmar com toda a certeza: na política “o caos não é um abismo, é uma escada. Muitos que a tentam escalar falham e nunca mais tentam novamente. A queda os quebra. E a alguns é dada a chance de subir, eles se agarram ao poder ou aos deuses ou ao amor. Apenas a escada é real. A escalada é tudo o que existe”. Como nesse governo, no qual tudo se vence com papel, caneta e ‘secretarias’

