Amazonas vive um dos piores momentos em saúde, educação e segurança

Mais de 55,2 mil pessoas já foram roubadas ou furtadas na capital amazonense em apenas nove meses | Foto: Divulgação

Manaus - Mais de 55,2 mil pessoas já foram roubadas ou furtadas na capital amazonense em apenas nove meses. O caos na segurança pública do Estado não se resume a estatísticas de homicídios, estupros, estelionatos e latrocínios que ocorrem em Manaus ou no interior, mas vários jovens, crianças e adultos, a sociedade em geral (classe baixa, média ou alta), já teve algum bem subtraído por criminosos na cidade.



Sempre há alguém vítima de algum crime nessa cidade e poucos tiveram algum resultado ou solução para seu problema em alguma delegacia ou Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Não adianta pagar milhões de reais a um consultor internacional para resolver um problema, se o Estado está vivendo um dos piores momentos na saúde, educação e assistência social.

O pior disso tudo é jogar a culpa em outras gestões, se a pessoa participou de todo um processo político que existe há décadas. Quer pagar de santo? Vai resolver problemas? Na verdade, o eleitor amazonense precisa enxergar quem é quem nessa história toda.

Leia também: Seu voto pode mudar tudo nestas eleições

Não muito distante desse imbróglio todo, de um lado, uma enxurrada de venezuelanos adentram diariamente o Amazonas, sem controle dos órgãos federais, judiciais ou estaduais.

Na área administrativa, dispensa de licitações, concurso com indícios de fraude e sob investigação do Ministério Público do Estado do Amazonas. Uma gastança desenfreada do dinheiro público, com amigos ganhando salários exorbitantes, e muitas vezes sem fazer nada para o bem do povo.

Do outro lado, a saúde está jogada as traças, basta ir em um hospital, Serviço de Pronto Atendimento (SPA), pronto-socorro ou qualquer outra unidade para ver que existem filas quilométricas, pessoas acamadas nos corredores e falta até de remédio. Fica só uma pergunta: Onde vamos parar?

Leia mais:

História jogada na lama

Coca-Cola não vai deixar Zona Franca