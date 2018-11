A força, o respeito e a coragem da polícia amazonense

Manaus - "Se o ladrão for achado roubando, e for ferido, e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue”. Foi o que escreveu Moisés, um dos profetas de Deus e libertador do povo Hebreu, no livro de Êxodo.

Moisés foi o homem que recebeu de Deus os 10 Mandamentos, no Monte Sinai, em aproximadamente 1447 antes de Cristo.

A missão de Moisés, além de tantas outras, era construir uma nova cultura, com novas leis, costumes e regras. Assim, inspirado por Deus, criou várias regras e suas penalidades.

Pois bem, com o passar dos séculos houve um grande movimento de frouxidão das leis, que refletiu, diretamente, no aumento da criminalidade com a vitimização do criminoso e na execração das polícias. Registre-se, por oportuno, que não se trata aqui de diminuir as valorosas conquistas dos direitos fundamentais. Não, longe disso. Porém, parafraseando um ministro do Supremo Tribunal Federal, “o direito fundamental não pode servir de manto protetor para práticas criminosas”.

A sociedade precisa, urgentemente, apoiar as ações da polícia na defesa da coletividade. Um direito individual jamais pode se sobrepor a um interesse social. Esperamos um novo tempo, com valorização das polícias civil, militar e federal, em especial daqueles policiais que estão na “ponta da lança” se arriscando todos os dias com as próprias vidas para um interesse maior, o coletivo.

Assim, parabenizo a todos os policiais do Amazonas pelas últimas ações enérgicas que estão mostrando exemplos de força, respeito e coragem.

