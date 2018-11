Experiência é a chave do sucesso para o turismo brasileiro

Em todas as profissões há necessidade de técnicos conhecedores do assunto para que os resultados sejam positivos | Foto: Divulgação





Após passada a eleição presidencial e governamental, começa agora a tão esperada escolha dos nomes que irão compor ministérios e secretarias a partir do dia 1° de janeiro do ano que vem. E neste caso, um setor unido e guiado por profissionais com know-how, expertise e experiência no assunto é sim sinônimo de sucesso.

Em todas as profissões há necessidade de técnicos conhecedores do assunto para que os resultados sejam positivos. No Turismo não é diferente. Ao longo dessas décadas, surgiram nomes nos estados brasileiros que deixaram marcas positivas no setor, por serem extremamente visionários, articulados, conhecedores das dificuldades do turismo e que não mediram esforços para projetar seus estados nos cenários nacional e internacional.

É o caso de Oreni Braga, que foi presidente da Amazonastur (Empresa Estadual de Turismo do Amazonas) e do próprio Fornatur (Fórum Nacional de Secretários de Turismo do Brasil), sempre respeitada no mercado turístico nacional. Outro grande exemplo é o atual secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, que uniu forças para colocar o Estado no lugar que merece quando o assunto é turismo. Valdir Walendowsky, atual presidente da Santur, entra nesta lista por toda a competência à frente do órgão de divulgação e promoção do destino de Santa Catarina.

Outro destaque, não menos importante, é Adenauer Góes, que levou o Pará para os quatro cantos do mundo na época em que liderava as ações turísticas do destino.

Só resta agora que os governadores eleitos analisem com cuidado e carinho as escolhas que farão para representarem seus estados nacional e internacionalmente. É como se diz no futebol: “time que está ou estava ganhando, não se mexe”.

*Com informações da Redação M&E

