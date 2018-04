Hostilidade, onde senhor secretário?

Professores aguardaram o titular da Seduc em vão, em vão. | Foto: Divulgação

Hostilidade é um sentimento representado, em homens e mulheres, por violência emocional e rivalidade em relação a outros grupos. Algo muito comum em países em guerra e regiões controladas por facções criminosas. Em resumo, todo terreno hostil parte da divisão de interesses contrários e medição de força, quando nenhum dos lados está disposto ao diálogo.



Clima de hostilidade e desordem foram as justificativas “honrosas” que o titular da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) encontrou para não ir à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira (3), debater, com os professores, as propostas do governo sobre a reposição salarial que a categoria pede.

Ao contrário do que os informantes do secretário passaram a ele, os docentes, que estão há 19 dias em greve em 80% da rede estadual, porque não têm reajuste salarial há quatro anos, deram uma grande demonstração de maturidade no processo. De forma organizada, chegaram cedo ao parlamento estadual, em busca de ouvir o que o Estado tem a dizer sobre a categoria, em clima democrático.

Diante da procura do movimento dos professores para acessar o plenário da Aleam ontem (3), a Casa Militar informou ter seguido todos os protocolos de segurança cabíveis para garantir a ordem. Os responsáveis pela segurança se colocaram de prontidão desde às 5h, quando começaram a chegar os profissionais da Educação.

Uma hora antes do horário habitual, as portas da galeria do Plenário Ruy Araújo foram abertas às 7h30, por conta do número expressivo de professores, que se organizaram em fila. Entre outras medidas, a Casa Militar garantiu também o acesso de entrada e saída de secretários de Estado e seus representantes, com a segurança dispensada às autoridades. Ainda assim, o secretário do governador Amazonino Mendes resolveu não atender ao convite dos deputados.

Agora, nessa relação em que há instituições dispostas a intermediar o diálogo entre governo e categoria, as portas da Assembleia Legislativa estarão abertas novamente nesta semana, na quinta-feira, dia 5 de abril. Os deputados aprovaram um novo requerimento de convocação ao titular da Seduc, Lourenço Braga. Que dessa vez vença o bom senso, a maturidade e a serenidade.

Editorial do Jornal EM TEMPO, publicado em 04 de abril de 2018.