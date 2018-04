As chances que o Brasil se dá para melhorar

Mesmo diante das inúmeras notícias da seara política, que elevam o Brasil a um patamar muito negativo, como uma das nações mais corruptas do mundo, o país tem se dado a chance de engrandecer enquanto democracia. O ensaio nesse teatro nacional tem buscado se dar de forma soberana, com poderes constituídos independentes, ainda que com alguma demora nos seus encaminhamentos, muitos atropelos e até contradições.

As últimas décadas têm sido assim, como em 1985, com a saída do regime militar para o democrático, a instalação de uma Assembleia Nacional, que culminou na Constituinte de 1988, e o plebiscito em 1993, para o eleitor escolher entre o regime republicano ou monarquista. Passos que o país deu na pós-ditadura, para fortalecer o alicerce do novo momento.

Outras buscas pelo engrandecimento, mesmo contrárias a muitos “interesses republicanos”, vieram ainda nos anos 1990, com o impeachment de Fernando Collor de Mello; uma nova moeda em 1994 e um novo modelo de governo em 2002, com atenção maior aos mais pobres. Mas, foi com a condenação de 24 réus dos 40 denunciados em 2006, pelo esquema do Mensalão, com as inúmeras prisões e apreensões cumpridas pela Operação Lava Jato e com o impeachment de Dilma Rousseff, que alguns milhares de brasileiros se sentiram mais fortes.

Contudo, ao mesmo tempo em que o cidadão passou a se sentir maior, muitos grupos se tornaram cobradores mais vorazes, atrozes, intolerantes e pedantes. É aí que está o risco de uma construção cair por terra e virar pó. O discurso que tenta ser maior que a lei, tanto de um ser acusado quanto o dos seres julgadores, proporciona visões acirradas, ao ponto de um dos lados clamar pela volta do regime militar.

Que os poderes constituídos sigam adiante, cumprindo com as suas obrigações. Que o brasileiro não se perca ainda mais na insanidade de uma nação tratada ao peso do ferro e da tortura. E aos que gritam “o Brasil venceu”, após uma decisão suprema, contra aquilo que mais incomoda na atualidade política, que eles não se percam na inocência de que o jogo zerou. Há muito a ser feito. Coisa que não se supera sendo apenas uma falsa plateia verde e amarela ou vermelha.