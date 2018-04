Que o governo surpreenda para o bem

O governador Amazonino Mendes pode deixar, sem reajuste de salário e gratificações categorias | Foto: Marcely Gomes





O governo do Estado pode conseguir, hoje (6), dar hoje a maior demonstração de desgoverno da história política amazonense. Último dia útil, antes da abertura das regras de condutas vedadas aos agentes públicos, em ano eleitoral, o governador Amazonino Mendes pode deixar, sem reajuste de salário e gratificações categorias como: os professores da rede estadual - que estão a quase 20 dias em greve -, Corpo de Bombeiros, policiais civis e agentes penitenciários.

Candidato à reeleição ou não no pleito deste ano, Amazonino, como governador, ficará legalmente impedido de conceder reajuste das datas bases anteriores aos anos de 2018 e 2017, a esses servidores, a partir deste sábado (7). Pelo que se vê, tudo que foi feito até aqui, nos faz compreender que era exatamente o que Amazonino buscava. Cansar as categorias e ludibriar os professores com propostas muito inferiores a que eles buscavam.

Nessa conta, o governador ganha com a redução do direito dos professores de exigirem uma recomposição dos quatro anos. Agora, depois do dia 7, caso Amazonino não ceda às pressões do movimento - como não tem cedido -, a categoria poderá até seguir em greve, mas limitada à cobrança das datas-bases de apenas 2018 e 2017. São mais de 30 mil docentes prejudicados por um gestor que, ao contrário do que tem vendido, não parece nem um pouco interessado em desenvolver a educação do Amazonas. Fica apenas no velho discurso de que foi o criador da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Como já falamos anteriormente, Amazonino e o seu secretário de Estado da Educação, Lourenço Braga, mantêm o discurso ensaiado de que o Estado não conta com recursos para atender a demanda da categoria, e se o fizer, pode cometer o crime de responsabilidade fiscal. Mas, pelos números que se desenham no rumo da recuperação da economia amazonense, em resumo, o governador tem usado da velha estratégia de Paul Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler, de repetir uma mentira por mil vezes, até que ela se torne verdade.

Esperamos, contudo, nos surpreender e assistir ao governo concedendo um reajuste justo aos professores e que ele permita a sua base na Assembleia Legislativa comparecer na sessão extraordinária de hoje, para votar o projeto dos policiais civis.