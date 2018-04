Uma ideia para pensar o Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva, disse ter se entregado para provar a sua inocência e a “loucura” de Moro | Foto: Divulgação





Ele se entregou. Um dia e algumas horas depois do prazo que o juiz Sergio Moro deu, mas se entregou. Foi levado de carro, de helicóptero, de avião e de helicóptero novamente, até a sede da Polícia Federal de Curitiba (PR). Agora ele vai cumprir os 12 anos e um mês de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no polêmico processo do caso tríplex do Guarujá.

No primeiro dia, depois de dormir já na condição de prisioneiro, pôde assistir o seu time ser campeão Paulista, por meio de uma TV cujo uso a ele foi permitido, na sala especial garantida ao ex-presidente. Uma acomodação de cinco por três metros, com uma cama, uma mesa e um banheiro adaptado com chuveiro elétrico - um direito previsto na legislação brasileira. Talvez tenha ouvido os fogos de artifício e os gritos contrários e favoráveis a ele do lado de fora.

Da cama, deve ter assistido a tudo que o jornalismo televisivo falou sobre ele, antes e depois da prisão, pelos mesmos canais que ele criticou durante a missa/palanque que fez no sábado, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Pela tarde de domingo, ele conversou com o seu advogado, que logo depois de sair da sede da PF, publicou vídeo no Facebook para dizer que vai conseguir tirá-lo de Curitiba, “de uma prisão decretada sem fundamento jurídico”.

Apesar da fala da defesa, Luiz Inácio Lula da Silva, que disse ter se entregado para provar a sua inocência e a “loucura” de Moro, vai ter que encarar pela frente pelo menos mais seis processos. Dois deles ainda no território de Sergio Moro e mais quatro pelas cercanias de Brasília. Tudo iniciado pela Operação Lava Jato, que começou pequena, em Curitiba, e hoje sobra por outros governos, na América Latina, e pode chegar em Estados como o Amazonas.

Se ele vai provar o contrário, como já disse que faria, e se o seu advogado vai conseguir tirá-lo da sala especial, é uma coisa. Certo é que, diante de tudo que aconteceu até aqui, Lula conseguiu ser o que disse que é a partir de agora: "Não sou mais um ser humano, sou uma ideia". Uma ideia que fortalece a divisão confusa entre direitistas, esquerdistas e até centristas.